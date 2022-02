7 razones para ir a esquiar a Deer Valley

Enmarcado por la pintoresca Cordillera Wasatch de las Montañas Rocosas de Utah, Deer Valley es considerado uno de los mejores resorts de esquí gracias a su oferta de hoteles, restaurantes y gran calidad de nieve, por lo que en 2021 volvió a obtener el título del Mejor Resort de Esquí en Estados Unidos (United States’ Best Ski Resort) en los World Ski Awards.

Aquí, 7 razones para visitar Deer Valley:

Es muy fácil llegar

Desde el aeropuerto de Salt Lake City, Deer Valley está a aproximadamente 45 minutos; además, desde Park City es muy fácil llegar gracias al sistema de transportación (autobuses) gratuito.

Ski only

Es un resort solo para esquiadores; es decir, no se permiten tablas de snowboard, por lo que no hay aglomeraciones y la nieve se conserva en óptimas condiciones.

Deer Valley es uno de los tres únicos resorts de esquí en Estados Unidos junto con Alta (Utah) y Mad River Glen (Vermont).

Es para todos los niveles

A veces, los resorts tienen áreas con pistas solo para avanzados o terreno solo para expertos, pero en Deer Valley en cada lift se tiene la posibilidad de tomar una pista verde, por lo que se garantiza la diversión sin importar la experiencia. Aunque claro, si deseas mejorar, recomendamos las clases de esquí grupales o privadas.

Hay hoteles para entrar y salir esquiando

Resorts como The St. Regis Deer Valley incluyen perks como ser un hotel Ski In, Ski Out, lo que significa poder entrar o salir esquiando, además de ski concierge (para poder resguardar tu equipo y si necesitas ayuda colocándote las botas). Para el Après-Ski tienen un horario para tomar gratuitamente chocolate caliente o asistir a la ceremonia de champagne; esto pues cada hotel St. Regis marca el final del día y la transición a la noche con un ritual de sable de chapaña donde se explica la historia de esta costumbre originada en las batallas de Napoleón Bonaparte, quien consumía esta bebida tanto en la victoria como en la derrota.

El hotel cuenta con contemporáneas habitaciones o suites equipadas con sala, cocina, baño de visitas y más para poder invitar amigos o reunir familia. Y aun si no te hospedas aquí, tienes que probar las creaciones de RIME, del Chef Matthew Harris donde encontrarás deliciosos pescados, mariscos y cortes de carne, además de una premiada cava de más de 10,000 etiquetas.

Tiene muy buenos restaurantes

En Deer Valley puedes comer en la montaña en sitios como Empire Canyon Grill o Silver Lake Restaurant, donde hay opción de sentarse en un gran comedor, o, de manera más formal, hacer una reserva en Royal Street Café (también en Silver Lake Lodge), para probar el popular Deer Valley’s Turkey Chili, ensaladas, hamburguesa de bisón, cocteles y más.

Está muy cerca de Park City

Este lugar está convenientemente ubicado a menos de 10 minutos de la calle principal de Park City: Main Street, donde encontrarás tiendas, restaurantes, el Park City Museum, el emblemático Egyptian Theatre -una de las sedes principales del Festival de Cine de Sundance-, e históricas casas que puedes rentar a través de Homes & Villas by Marriott International, quienes se asocian con compañías que manejan las propiedades, como Vacasa, que se encargarán de que todo esté perfecto para tu visita.

Forma parte un grupo importante

En agosto de 2017, Deer Valley se vendió a Alterra Mountain Company, una corporación que posee y opera una variedad de negocios de recreación, hospitalidad, desarrollo inmobiliario, alimentos y bebidas y más, y que reúne a 15 destinos de esquí en Estados Unidos y Canadá como Big Bear Mountain Resort (California), Steamboat (Colorado), Blue Mountain (Pennsylvania), Tremblant (en Quebec, Canada) y Deer Valley (Utah).

Esto significa que puedes incluir Deer Valley dentro del Ikon Pass para obtener 7 días de esquí al año.

Encuentra más información o compra tus accesos en: Deer Valley