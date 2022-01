Adamari López reveló que tuvo que ser hospitalizada tras contagiarse de Covid-19

Luego de dar positivo a Covid-19, el fin de semana Adamari López informó que se encontraba en aislamiento en casa y habló de su experiencia al ser contagiada del virus por su hija, quien aclaró que se encuentra bien.

«Alaïa está bien, fue ella quien me pegó el Covid-19, creemos que ella lo pudo haber agarrado en una de las actividades escolares que hace, porque ella fue la primera que presentó síntomas”.

La conductora reveló a través de su cuenta de Facebook, que tuvo que ser hospitalizada los primeros 3 días a consecuencia de Covid-19 para llevar el tratamiento preventivo y severos cuidado, situación que la mantendría tranquila mientras su cuerpo elimina el virus debido a la mala experiencia por la que atravesó hace tres años, cuando por influenza presentó graves problemas de salud.

“Han pasado varios días desde que salió positiva la prueba de Covid. Yo, como recuerdan, lo confundí con un catarro muy malo. Hablando con mis doctores y mi equipo médico tomamos la decisión, por los síntomas que tenía, de entrar al hospital y darme tratamiento. Recuerden que hace aproximadamente tres años yo tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil», mencionó la actriz.

Por fortuna, Adamari ya se encuentra en aislamiento dentro de su casa como parte de su proceso de recuperación.

«Ya estoy muchísimo mejor, no tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando, no que no tenga, pero tengo muchísima menos que lo que tenía antes. Aún sigo positiva de Covid-19, pero ya me siento muchísimo mejor», comentó Adamari.