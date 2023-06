Alan Estrada habla sobre su experiencia a bordo del submarino de OceanGate

Esta semana ocurrió una tragedia que conmocionó al mundo. Titán, un submarino de la empresa privada OceanGate, desapareció en las aguas del Atlántico el domingo en la mañana, con 5 pasajeros a bordo, mientras descendía para ver los restos del Titanic.

Después de una hora incomunicados con el submarino, como indica el protocolo, OceanGate esperó para ver si el submarino subía a la superficie. Tras varias horas sin rastro de Titán comenzó una búsqueda exhaustiva de rescate a contrarreloj, pues el submarino sólo cuenta con 96 horas de oxígeno, si no es que las gélidas temperaturas o el exceso de CO2 comprometen la vida de los pasajeros a menos horas.

El mexicano que viajó en Titán para ver los restos del Titanic

Los viajes turísticos de OceanGate son nuevos en su tipo, pues ellos mismos advierten que son expediciones experimentales que van mejorando y ajustándose cada vez que se sumergen.

Con una “biblia” de términos y condiciones que hay que firmar antes de sumergirse, la empresa se asegura de que los pasajeros sean conscientes del riesgo que corren al decidir bajar 3,000 metros en la profundidad del mar para ver los restos del Titanic, según nos cuenta Alan Estrada, uno de los dos únicos mexicanos que se han sumergido a bordo de Titán.



A través de su canal “Alan por el mundo”, el actor y YouTuber mexicano nos relató el año pasado cómo fue su descenso a miles de metros de profundidad en el océano Atlántico para ver las ruinas del Titanic.

En dicho video Alan explica que, pese a que antes de sumergirse la empresa OceanGate prometió compartir el material del video en 4K de la experiencia, al subir a la superficie nunca le pasaron nada y hasta “fueron muy groseros” con él. “Aún así trataré de ser objetivo y relatar cómo fue la experiencia”, dijo el youtuber en aquel video que subió el año pasado.

Reviviendo su experiencia

Hoy, a raíz de todo lo que se ha hablado y hasta especulado respecto a Titán, Alan recordó cómo fue su experiencia e incluso subió un video a sus redes hablando sobre el control (muy parecido al de PlayStation) con el que se maneja el submarino.

“La verdad no quería meterme mucho en este tema, pero no saben cuántos TikToks he visto de la gente criticando y hablando del control del sumergible”, empieza a decir Alan en su video.



“La realidad es que sí se maneja con ese control, pero únicamente servía para manejar los propulsores, es decir, para ir hacia atrás, adelante, arriba, abajo o dar la vuelta”, afirma.

«Pero el problema no era el control. De hecho, es muy eficiente. En las dos inmersiones que hice, una de prueba y finalmente la de Titanic, incluso pude manejar el sumergible con ese control y era muy muy eficiente”, relata.

“El problema está en los sistemas de comunicación y, ojalá no sea así, en los materiales con los que está construido el Titán”, explica Alan, quien también relató cómo en su experiencia el submarino también se quedó incomunicado por poco más de una hora.

El actor, en entrevista con la BBC, menciona que a pesar de conocer y firmar un documento en el que admites que eres consciente de los riesgos y que el más mínimo error puede resultar catastrófico, asegura que para quienes hicieron la expedición con él valía la pena.

“Lees detenidamente todas las cosas que podrían suceder y, bueno, uno nunca sabe, pero también subirte a un avión es un riesgo. Suena a cliché, pero la vida es un riesgo. Y al final, para muchos de los que lo hicimos, valía la pena a cambio de poder ver este majestuoso hundimiento”.

Pero también aclara que aunque conocía los riesgos y aceptó sumergirse, “nunca me sentí inseguro, estaba plenamente consciente de los riesgos y sabía que si algo pasaba, si había algún fallo en esas profundidades y el sumergible implosionaba, probablemente ni cuenta nos íbamos a dar”.

Veo a muchas personas cuestionando el control del sumergible #Titan que sea parecido al de un videojuego. Ese control ÚNICAMENTE es para los propulsores y de hecho es bastante efectivo, pues permite moverte con libertad en el sub mientras navegas. — Alan Estrada (@alan_estrada) June 21, 2023

El mexicano ha contestado a través de Twitter varias preguntas sobre su experiencia; también ha expresado sus condolencias para las familias de los desaparecidos que, al momento que se publica esta nota, ya no cuentan con oxígeno y son nulas las posibilidades de que sigan con vida.