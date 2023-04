Alchemist Rooftop abre sus puertas junto a invitados VIP.

Reconocidas personalidades como Alan Slim, Xuzzi, Mel Elías, Galo Bertín e Israel Vázquez se dieron cita en el nuevo rooftop ubicado en la terraza del piso 15 del Hotel Hiton Santa Fe para ser parte de este gran opening y pasar una noche espectacular.

Alchemist rooftop nace a partir de un concepto único basado en la alquimia: el arte de la transformación, la liberación y el cambio, creando un sitio único lleno de emociones, sabores y sensaciones para despertar los sentidos.

La divertida noche fue amenizada con los beats musicales de Ivan Saldívar, uno de los DJs residentes del spot, quién abrió pista después de que se realizara el tradicional corte de listón.

Los drinks para la ocasión fueron creaciones de los mixólogos Axel Pimentel y César Sanchez, los cuales fueron creados con Mezcal Zignum y MOM Gin. By the way, FITZER también se unió a la ocasión con sus hard seltzers.

Sin duda alguna una noche con mucho estilo para celebrar la llegada de uno de los nuevos it places para pasar un tarde o noche inolvidable.