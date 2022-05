Algunas famosas mexicanas que decidieron no ser madres

Ser madre es un sueño que millones de mujeres desean, pues muchas aseguran que es una etapa que complementa la realización femenina brindando una felicidad inexplicable, sin embargo, también existen mujeres que demuestran que el ser madre no es una ley estricta de la vida que se deba de cumplir para complementar la felicidad y sentirse realizadas, como la presión social lo ha marcado, y algunas de estas famosas que decidieron no tener hijos lo comprueban.

Kate del Castillo

A pesar de haber estado casada en dos ocasiones, algo que parece que Kate tiene muy claro es no ser madre y continuar forjando su exitosa carrera como actriz.

Ana de la Reguera

La presión social llevó a la actriz a sentirse confundida sobre el querer ser madre o no, sin embargo, el tiempo ayudó a clarificar su mente y la llevó a darse cuenta de que en realidad no quería tener hijos.

Daniela Luján

Dany tiene muy claro que no desea ser madre, pues anteriormente reveló que no se siente lista para adquirir la responsabilidad de cuidar a otra persona y se mantiene firme en su pensamiento sobre su falta de instinto maternal: “Sigo muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, confesó la actriz.

Gaby Platas

A lo largo del tiempo, Gaby Platas se ha mantenido firme y segura en su decisión de no querer ser madre, incluso reveló que se realizó una cirugía para no poder concebir, situación que de ningún modo le generó controversia o conflicto con su pareja, quien tampoco quería ser padre.

Angelique Boyer

A pesar de estar “dentro del rango de edad” para un embarazo poco riesgoso, Angelique Boyer ha decidido no ser madre y continuar dándole prioridad a su carrera. Ella ha asegurado que “la maternidad no es para ella”, aunque Sebastián Rulli ha comentado que en el momento que ella lo decida no está negado a la posibilidad de ser el padre de su hijo/hijos.

Sasha Sokol

Sasha decidió no ser madre, aunque en algún momento de su vida lo llegó a pensar. Diversas situaciones la llevaron a descartar esta posibilidad: “Prefiero ser la mejor tía, en lugar de ser una mamá regular”, reveló Sasha, además de destacar que disfruta mucho ser una mujer muy libre al haber decidido no casarse ni tener hijos.