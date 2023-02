Andrea Legarreta habla sobre su ruptura con Erik Rubín

Ayer por la tarde, Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al anunciar que después de más de 22 años de matrimonio decidieron tomar caminos separados. Dieron a conocer la noticia a través de una publicación compartida en Instagram. Hoy Legarreta decidió profundizar un poco más sobre el tema durante el programa ‘Hoy’.

A pesar de haber sido una decisión que tomaron hace cinco meses, Andrea no pudo contener las lágrimas al leer el comunicado que tanto ella como el ex timbiriche escribieron. «Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad (…) seguiremos amándonos desde otro sitio».

Las razones de la separación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín

Erik Rubín y Andrea Legarreta eran una de las parejas favoritas por tener una de las relaciones más sólidas y estables en el medio. Es por ello que la noticia cayó por sorpresa, pues no se había hablado previamente de algún indicio que sugiriera que hubiera problemas en su relación.

Así lo confirmó la ex integrante del grupo ‘Fresas con Crema’, quien confirmó que la ruptura en su relación no se debió a un problema en concreto, una infidelidad o falta de amor, pues asegura que el amor entre ellos existe y seguirá existiendo. La causa de esta resolución fue un cambio en el amor que sienten el uno por el otro. «Que no es un pleito, no existe nada malo ni turbio, la única razón es la transformación del amor en pareja».

Cuando el amor es real, nunca se va

Sin importar la distancia, la pareja seguirá compartiendo momentos juntos debido a los proyectos que ambos encabezan pero, más importante, para seguir apoyando a sus hijas Mía y Nina. «Ellas tienen la certeza de que toda la vida seremos sus padres que las aman, respetan y apoyan por sobre todas las cosas. Seguiremos compartiendo vida juntos y en familia».

Ambos se encuentran en un proceso de aceptación. Y aunque todavía puede llegar a resultar difícil hablar del tema debido al amor que aún existe entre ellos, la pareja no está cerrada a las sorpresas de la vida y a la idea de poder reconectar en el futuro.