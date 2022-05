Ari Borovoy lanzará su candidatura como diputado

Ari Borovoy decidió sorprender a sus seguidores con un radical giro en su carrera. El cantante mexicano ha destacado por su gran desempeño y trayectoria dentro del icónico grupo OV7, con el cual marcó toda una generación.

A través de sus redes, Ari anunció que dará uno de los pasos más importantes en su carrera al buscar una diputación en los procesos electorales del país durante el 2022.

“Este día es uno de los más relevantes de toda mi carrera. Me conoces como artista, como actor, como productor, me conoces como manager; sin embargo, hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”, comentó el actor.

Del mismo modo, Ari destacó su trayectoria como representante de talentos, misma que hoy desea transformar como representante de los ciudadanos: “Contendré para diputado este año. En mi vida y en mi trayectoria he representado muchos talentos, pero hoy quiero representarte a ti como ciudadano, espero contar contigo”.

El cantante solicitó a sus fans sus muestras de apoyo, interactuando con likes y mensajes ya sean negativos o positivos para poder llegar a su meta: “Espero contar contigo con cada like, cada comentario positivo o negativo, cada mensaje que compartas será un paso más para consolidar nuestra meta juntos”.