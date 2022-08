Ashton Kutcher y Mila Kunis no dejarán herencia a sus hijos, y ésta es la razón

Con dos padres exitosos en su carrera, famosos y con una larga trayectoria que les ha dejado millones de dólares en sus cuentas bancarias, uno pensaría que ya no tendrían que preocuparse (al menos no demasiado), por su futuro financiero. Sin embargo, los hijos de Ashton Kutcher y Mila Kunis no recibirán ninguna herencia por parte de sus padres, al menos así lo ha declarado la pareja de actores.

Ésta no es la primera vez que la pareja levanta polémica respecto a sus métodos de crianza; sin embargo, en esta ocasión han dado una razón que ha hecho que muchos aplaudan su decisión.

De acuerdo con lo dicho por el mismo Kutcher en una entrevista, los pequeños Wyatt, de 8 años, y Dimitri, de 6, no recibirán ninguna herencia de sus padres.

«No vamos a dejarles nada de dinero. Cuando se acerque el momento donaremos todo lo que tenemos a causas benéficas», dijo el actor al programa Armchair Expert.

Sin embargo, el actor también aclaró que esto no quiere decir que no los van a apoyar cuando lo necesiten.

«Cuando crezcan y quieran montar un negocio, invertiré en ello siempre que haya un buen plan detrás. Pero no queremos que se abandonen a esperar una herencia. Esperamos que esto los motive a luchar para tener lo que han tenido o, al menos, a conseguir una parte», explicó.

Está claro que la pareja desea que sus hijos puedan labrar su propio futuro y no vivan a expensas de la fortuna que ellos han formado a lo largo de los años.

No sólo Ashton Kutcher y Mila Kunis tomaron esta decisión

Mila y Kutcher no son los únicos padres con fortuna que han decidido dejar a sus hijos fuera de su herencia. Bill Gates es otro claro ejemplo.

El multimillonario en una ocasión explicó que su fortuna no será para sus hijos, quienes gracias a la buena educación que han tenido y el dinero que ya les ha dado a lo largo de su vida, no hay razón para que tengan problemas económicos en un futuro.

«No les haces ningún favor heredando grandes cantidades de riqueza. Mi fortuna está dedicada a ayudar a los más pobres».