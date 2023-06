¡Así luce Megan Fox sin filtos!

A nadie sorprende cuando, en al lista de las mujeres más guapas, se encuentra Megan Fox entre los primeros lugares. Y es que claro, cada quien sus gustos, pero no podemos negar que la actriz de 37 años siempre ha destacado por tener una figura de impacto y un rostro privilegiado, que incluso si ha pasado por el quirófano, siempre se ha caracterizado por tener rasgos bonitos.

Luego de borrar todos sus posteos de Instagram y levantar rumores sobre una posible ruptura con su prometido Machine Gun Kelly, la actriz tomó su cuenta de Instagram esta semana para deleitar a sus fans con nuevas publicaciones más periódicas, pues la última que hizo fue el 20 de mayo.

La primera publicación que decidió hacer después de días inactiva, fue un carrete de dos fotografías acompañadas de la frase «as de copas + la estrella». En la primera de ellas deja ver su figura en una selfie que tomó desde arriba dejando su rostro fuera de la instantánea para darle protagonismo a su cuerpo, sin filtros.

Megan nos muestra que es una mujer real, con marcas en la piel, líneas que siguen los dobleces naturales del cuerpo y que definitivamente se mantiene en forma. La fotografía rápidamente rompió el internet, ya lleva más de cinco millones de likes y comentarios de todo tipo, entre los que destacan aquellos con cumplidos para la actriz.

A Megan no le gusta su cuerpo

No es la primera vez que Megan presume su figura, de hecho es una de las actrices que más cómodas se sienten al lucir escotes y transparencias en las alfombras roja y los eventos de distintas marcas. Y aunque podríamos pensar que se siente bastante cómoda con su cuerpo para mostrarlo así a los demás, la realidad es que en una entrevista reciente Megan confesó que nunca le ha gustado su cuerpo.

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me veo como me ven otras personas”, declaró la actriz a Sports Illustrated en una entrevista para la edición de trajes de baño 2023. Y añadió “Nunca hubo un punto en mi vida en el que amara mi cuerpo, jamás”, pero aclaro que se encuentra en un viaje interminable para amarse a sí misma.

Esta no es la primera vez que la actriz habla sobre sus inseguridades y específicamente sobre su cuerpo. En 2021 en otra entrevista expresó que no siempre lo que vemos se siente como se ve. “Podemos mirar a alguien y pensar, ‘Esa persona es tan hermosa. Su vida debe ser tan fácil.’ Lo más probable es que no se sientan así consigo mismos”

No cabe duda que pese a tener el «cuerpo perfecto», lo más importante siempre será sentirnos cómodos con nosotros mismos. Porque no importa si 5 millones de personas te dicen que eres ‘perfecta’ y hermosa, la opinión más importante es la que tú tienes de ti misma, ese es el verdadero amor propio.