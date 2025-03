Así se vivió la gala de los Oscar 2025; conoce a los ganadores y los momentos más memorables

“En Anora dicen la palabra fuck 479 veces. Eso es solo tres veces más que los publicistas de Karla Sofía Gascón”, dijo durante su presentación Conan O’Brien para romper la tensión sobre la presencia de la actriz en la gala 97 de los Oscar.

La española, quien se ausentó de casi toda la temporada de premios debido a sus cuestionables tuits racistas y xenófobos, decidió saltarse la alfombra roja y llegar directo a su butaca. «Karla, recuerda, si vas a tuitear sobre la gala, mi nombre es Jimmy Kimmel», remató el presentador, chiste que logró que el auditorio se llenara de risas.

Emilia Pérez, cinta que protagoniza Karla Sofía, de las 13 nominaciones que tenía tan sólo consiguió ganar dos Oscar: Mejor actriz de reparto y Mejor canción. La gran ganadora de la noche fue la cinta Anora.

La primera derrota de la noche de Emilia Pérez fue cuando Peter Straughan le arrebató el Oscar a Mejor guión adaptado a Jacques Audiard por Cónclave. La segunda fue cuando Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli ganaron en la categoría de Mejor peinado y maquillaje por La sustancia.

Cónclave, de Peter Straughan, gana el Oscar a Mejor Guion Adaptado en los Oscars. #OscarsEDF2025 CC: Cónclave pic.twitter.com/URY5c55NLJ — EstiloDF (@EstiloDF) March 3, 2025

Sean Baker le arrebató el galardón como Mejor edición a Emilia Pérez por su trabajo en Anora. Y el primer Oscar para la película francesa se lo da Zoe Saldaña por Mejor actuación de reparto.

«Me siento muy honrada, gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita. Jacques Audiard eres un personaje muy amado en mi vida, gracias por interesarte en estas mujeres y contar sus historias. Comparto este premio con todo el elenco de Emilia Pérez, con mi esposo, es el honor mas grande de mi vida es ser tu pareja, nuestros hijos perfectos iluminan nuestro cielo con estrellas.

«Mi abuela vino a este país en 1961 y soy una orgullosa hija de padres inmigrantes con sueños, dignidad y manos trabajadoras. Soy la primera estadounidense de origen dominicana en recibir un trofeo de la Academia, por cantar y hablar en español, y espero no ser la última. Esto es para mi abuela”, expresó la actriz.

Zoe Saldana’s Oscar speech was so sweet «I am the first American of Dominican origin to accept an Academy Award, and I know I will not be the last! I hope the fact that I’m getting an award for a role where I got to sing and speak in Spanish– my grandmother, if she were here,… pic.twitter.com/rbGsOTGJ8X — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025

El segundo Oscar para Emilia Pérez llegó en la categoría de Mejor canción por «El mal». «Estamos muy agradecidos, escribimos «El mal» como una canción para denunciar la corrupción y esperamos que se sepa. Gracias a Zoe Saldaña y a Karla Sofía Gascón por darle vida a esta canción», expresaron sus compositores.

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, gracias a su trabajo en Dune: Parte II, le quitaron otro Oscar a Emilia Pérez; fue en la categoría de Mejor Sonido. Además de ganar el de Mejor efectos especiales.

Emilia Pérez volvió a perder en otra categoría; fue en la de Mejor fotografía, ya que el ganador fue Lol Crawley por The Brutalist, que fue grabada al estilo de Vértigo, de Alfred Hitchcock. Este fue el primer galardón para la cinta de Brady Corbet. La cinta francesa también perdió en la categoría de Mejor película internacional frente a Aún estoy aquí, de Walter Salles, de Brasil.

The Brutalist consiguió su segundo Oscar de la noche al ganarle a Emilia Pérez en la categoría de Mejor banda sonora. En la categoría de Mejor dirección también perdió Jacques Audiard, ya que el ganador fue Sean Baker por Anora. Baker durante su discurso pidió apoyar a los cines independientes y seguir haciendo películas para verse en el cine, que no se pierda la tradición de acudir a las salas de cine.

Mikey Madison, por su trabajo en Anora, consiguió el Oscar a Mejor actriz, dejando sin nada a Karla Sofía Gascón, de Emilia Pérez, y a Demi Moore, de La sustancia. La actriz le dedicó su premio a las trabajadoras sexuales.

Mikey Madison honoring sex workers in her Best Actress Oscar speech! «I want to again recognize and honor the sex worker community. I will continue to support and be an ally. The women that I’ve had the privilege of meeting from that community have been one of the highlights of… pic.twitter.com/3SThxAWekO — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) March 3, 2025

Finalmnete, Anora, de Sean Baker, se coronó como la Mejor película de la gala 97 de los Oscar, convirtiéndola en la gran ganadora de la noche.

Los momentos más emotivos de la noche

Con la frase “We Love LA” en el fondo las voces de Cynthia Erivo y Ariana Grande, protagonistas de Wicked, se unieron para contar “Over The Rainbow”, de El Mago de Oz, y “Defying Gravity”, para así rendirle un homenaje a los afectados por los incendios de Los Ángeles.

Kieran Culkin ganó el primer premio de la noche por su actuación en A Real Pain: “gracias por esa película, eres un genio (Jesse Eisenberg), no lo volveré a decir”. Después Andrew Garfield le entregó el Oscar a Mejor cinta animada al esquipo de Flow y a In the Shadow of Cypress como Mejor corto de animación.

Paul Tazewell, le dio su primer galardón de la noche a Wicked en la categoría de Mejor vestuario, lo cual fue también el primer momento histórico de la noche: «Soy el primer hombre negro en recibir este premio por mi trabajo en Wicked. Me siento muy orgulloso, muchas gracias a todos en el Reino Unido por todo su hermoso trabajo, mis musas Cynthia y Ariana, las amo tanto, a todo el elenco gracias por confiar en mi y darle vida a sus personajes».

La noche continuó con un homenaje musical a James Bond, el agente 007, conformado por tres de sus canciones más emblemáticas interpretados por Lisa, Doja Cat y por Raye. Entre ellas interpretaron «Sky Fall», tema con el que Adele ganó su primer Oscar. Margaret Qualley deslumbró con su baile.

El segundo Oscar de la noche para Wicked llegó con Nathan Crowley y Lee Sandales, quienes lo ganaron en la categoría de Mejor diseño de producción: «Wicked fue una de las experiencias más maravillosa de todos los tiempos», afirmaron.

No Other Land ganó el Oscar como Mejor Largometraje documental. durante su discurso, Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham pidieron que pararan los ataques a Palestina: «Gracias a la Academia por este premio, es un honor. Espero que mi hija no viva la misma vida que yo estoy viviendo, siempre con miedo de que demuelan nuestros hogares, mi comunidad está sufriendo todos los días por la ocupación israelí, el documental refleja la realidad que llevamos viviendo por décadas, pedimos que pare la injusticia y que pare la masacre de la gente de Palestina. Hicimos esto juntos Palestina e Israel porque juntos nuestras voces son mas fuertes».

The team behind #NoOtherLand accepts the #Oscar for best documentary and speaks about the Iraeli-Palestinian conflict pic.twitter.com/3ilRwmdkzf — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

Otro momento emotivo fue cuando los bomberos que están combatiendo los incendios en Los Ángeles tomaron el escenario y todos los presentes se pusieron de pie para ovacionarlos. «Gracias pro todo lo que han hecho, son verdaderos héroes», les dijo Conan para después invitarlos a leer unos chistes como: «Nuestros corazones van para todos aquellos que perdieron sus hogares y esto va para los productores del Joker 2″.

Morgan Freeman recordó a su amigo Gene Hackman, «un hombre generoso que recibió dos premios Oscar, pero que logró algo más importantes, ganarse el corazón de los amantes del cine». Esto sirvió como preámbulo para recordar a todos los miembros de la industria que fallecieron, entre ellos David Lynch y Maggie Smith.

Quincy Jones fue homenajeado por su incursión en el cine como compositor y productor. Las encargadas de hacerlo fueron Oprah Winfrey Whoopi Goldberg, quienes dijeron que Jones es una verdadera leyenda americana. Después Queen Latifah apareció para interpretar «Ease On Down The Road».

Adrien Brody, por su trabajo en The Brutalist, se lleva la estatuilla a Mejor actor; es el segundo de su carrera, el primero lo ganó por su actuación en El Pianista, hace 20 años. «Gracias a Dios por esto, por esta vida tan bendecida, si puedo iniciar humildemente agradeciendo el tremendo amor que he recibido por este mundo, por cada individuo que me ha tratado con respeto y me ha valorado, me siento muy afortunado.

Adrien Brody calls out antisemitism and racism while accepting his best actor #Oscar for #TheBrutalist pic.twitter.com/dJvR5gxg0O — The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025

«Actuar es una profesión muy difícil, se ve muy glamurosa y a veces lo es, pero lo que he ganado es perspectiva, no importa donde estás o lo que has alcanzado, todo se puede ir, y lo que hace que esta noche sea mas especial es que me he dado cuenta de ello y que estoy agradecido de poder seguir haciendo lo que amo», dijo el actor y llamó a que terminar con el antisemitismo y el odio, y a vivir en una sociedad de respeto e inclusión.

Así se vivió la gala 97 de los Oscar…

Lista completa de los nominados a los Oscar 2025

Mejor película

Anora, de Sean Baker

Mejor dirección

Sean Baker, por Anora

Mejor actor

Adrien Brody, por The Brutalist

Mejor actriz

Mikey Madison, por Anora

Mejor actor de reparto

Kieran Culkin, por A Real Pain

Mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña, por Emilia Pérez

Mejor película internacional

Aún estoy aquí, de Walter Salles (Brasil)

Mejor película de animación

Flow, nominados por determinar

Mejor película documental

No Other Land, de Basel Adra, Rachel Szor, Hamdan Ballal y Yuval Abraham

Mejor guion original

Sean Baker, por Anora

Mejor guion adaptado

Peter Straughan, por Cónclave

Mejor fotografía

Lol Crawley, por The Brutalist

Mejor edición

Sean Baker, por Anora

Mejor sonido

Gareth John, Richard King, Ron Bartlett y Doug Hemphill, por Dune: Parte II

Mejor banda sonora

Daniel Blumberg, por The Brutalist

Mejor diseño de producción

Nathan Crowley y Lee Sandales, por Wicked

Mejor vestuario

Paul Tazewell, por Wicked

Mejor maquillaje y peluquería

Pierre-Olivier Persin, Stéphanie Guillon y Marilyne Scarselli, por La sustancia

Mejores efectos visuales

Paul Lambert, Stephen James, Rhys Salcombe y Gerd Nefzer, por Dune: Parte II

Mejor canción

«El mal», de Emilia Pérez

Mejor cortometraje de ficción

I’m Not a Robot, de Victoria Warmerdam y Trent

Mejor cortometraje documental

The Only Girl in the Orchestra, de Molly O’Brien y Lisa Remington

Mejor cortometraje de animación