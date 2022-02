¡Atrévete a probar las conchas con chilaquiles!

¡Atención, conchalovers!

¿Antojo de algo dulce con salado? Las bombas veracruzanas se han convertido en la nueva manera de comer chilaquiles; este platillo fue creado para los paladares que no le tienen miedo a ningún sabor, y por supuesto para los amantes de las deliciosas conchas.

Seguramente en este momento no sabes si confiar o no en el sabor, pero si lo piensas bien, a pesar de ser una combinación poco confiable para el paladar, realmente vale la pena probarla. Si alguna vez has degustado una cocha con frijolitos refritos, platillo reconocido como bomba, seguramente también te gustará esta nueva versión, ya que tiene lo mejor de dos los mundos: chilaquiles y pan dulce, ¡y qué mejor si es una concha cien por ciento mexa!

Asu’ Mecha es un rinconcito veracruzano donde encontrarás las mejores conchas y algo más. Este lugar se distingue por tener las mejores bombas en la CDMX, entre ellas la chilanga, la cual está rellena con exquisitos chilaquiles verdes y rojos.

Este lugar ofrece las combinaciones más divertidas que seguramente tu paladar disfrutará; ahora puedes probar la novedad del restaurante: bolillo combinado con pequeños trocitos de chocolate, por aquello del susto.

Los puedes encontrar en la calle Miguel Schultz 10, en la colonia San Rafael, y también en el sitio web Canasta Rosa.