Aura Skypool: La piscina infinita más alta del mundo

La experiencia de nadar en una piscina infinita es imperdible, siempre te regala vistas únicas y hermosas. Con el tiempo, este tipo de albercas se han hecho cada vez más populares alrededor del mundo, y Dubái no se podía quedar atrás. En esta ciudad, que siempre va a la vanguardia, se encuentra Aura Skypool, un lugar que no te querrás perder.

Las mejores vistas a Dubái

¿Te imaginas estar nadando a 200 metros de altura en uno de los hoteles más exclusivos de Dubái, con una vista insuperable de la ciudad? No sólo lo imagines, esto es una realidad desde el Aura Skypool, una piscina infinita que forma parte del Hotel St. Regis que se encuentra en la Isla de Palm.

Esta piscina es única, pues ofrece un panorama 360 de la ciudad, desde donde se pueden apreciar los lugares más emblemáticos. Su altura, además de permitir que esto sea posible, la ha convertido en la piscina infinita más alta de la que se tiene registro.

Desde este punto se puede apreciar Palma Jumeirah, una isla conocida por su peculiar forma de árbol y sus deslumbrantes y lujosos edificios, así como el famoso Hotel Burj Al Arab; Ain Dubái, la noria más grande y alta del mundo, y Burj Khalifa, un rascacielos de 828 metros de altura que lo convierten en la estructura más alta en el planeta.

Un día excepcional en Aura Skypool

Aura Skypool está abierta a todo público con horarios específicos y precios que varían dependiendo de la hora y la experiencia que elijas. Los horarios son tres: matutino (10am-2pm), vespertino (3pm-7pm) y nocturno (8pm-11pm).

Sin embargo, si te parece poco tiempo o no sabes si prefieres ver el amanecer o el atardecer, puedes optar por la experiencia que te permite estar el día completo en la piscina. Además tendrás tiempo suficiente para aprovechar el panorama 360 y crear recuerdos inolvidables.

Ahora bien, si el agua no es lo tuyo y prefieres únicamente disfrutar de la vista mientras comes algo, la experiencia del salón interior es para ti. En este espacio, con un diseño minimalista, podrás relajarte y disfrutar de las delicias del chef Craig Best. Y aunque no puedas entrar a la alberca a nadar, sí podrás acceder al área exterior.