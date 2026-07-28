Más que un labial: Avon se suma a la era de los lip combos

Hubo un momento en el que elegir un labial era suficiente. Lo aplicabas, lo llevabas en la bolsa para retocarlo y no había mucho más que pensar. Ahora queremos mezclarlo todo: delineador, lipstick, tinta, bálsamo y, por supuesto, una capa generosa de gloss Avon.

Los lip combos llegaron para demostrar que ningún tono tiene que usarse exactamente como viene. Un nude que por sí solo podría parecer aburrido cambia por completo con un delineador café; un rojo se vuelve más profundo con un borde vino, y ese labial que tenías olvidado puede revivir con el brillo correcto. Ahí está lo divertido: probar frente al espejo hasta encontrar una mezcla que se sienta muy tú.

Maquillarnos para ser más nosotras

Aunque parezca una tendencia nacida únicamente para TikTok, detrás hay algo más interesante. Cada combinación habla de cómo nos sentimos, qué queremos destacar y hasta de la energía con la que salimos de casa.

El estudio Sácateladuda: Maquillaje y Autoestima, realizado por Avon y Gentedemente, encontró que el 84% de las mexicanas se maquilla para resaltar los rasgos que más le gustan, no para esconderlos. Además, el 80% reconoce que el maquillaje le ayuda a expresar su personalidad.

Tiene sentido. No elegimos el mismo labial para una junta importante, una cena con amigas o uno de esos días en los que necesitamos un pequeño empujón para sentirnos mejor. El color también acompaña versiones distintas de nosotras mismas.

Hay días que se arreglan con lipstick

Quienes aman los labiales conocen perfectamente esa sensación: puedes llevar el rostro casi al natural, pero aplicas un poco de color y algo cambia. No solo te ves más despierta; también parece que recuperas un poco de energía.

De hecho, el 69% de las mexicanas encuestadas considera que el maquillaje tiene ese efecto “energético”. Quizá por eso seguimos recurriendo a un rojo intenso cuando necesitamos seguridad o a un gloss luminoso cuando queremos vernos arregladas sin hacer demasiado esfuerzo. A veces, el maquillaje no transforma el rostro: transforma el ánimo.

Avon Ultra Color entra al juego

Con Avon Ultra Color, la marca se suma a esta manera más libre de entender los labios. Su variedad de tonos y acabados permite mezclar sin seguir instrucciones estrictas ni buscar una combinación “correcta”. La idea es elegir, superponer y descubrir qué funciona para cada una.

El mejor lip combo no es necesariamente el que acumula millones de reproducciones, sino el que te hace volver a mirarte al espejo antes de salir. Porque un labial puede aportar color, pero es la forma en que lo llevamos la que termina contando nuestra historia.