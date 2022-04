Belinda y Danna Paola podrían protagonizar una nueva versión de ‘Mean Girls’

Innegablemente una de las películas que nos conquistó fue la comedia estadounidense de 2004 Mean Girls, protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert.

Una historia que narra cómo Cady Heron, luego de pasar su infancia en África, deberá adaptarse y enfrentarse a su nueva escuela en Estados Unidos, y generará amistad con las tres chicas más populares, vanidosas y manipuladoras del colegio.

Dentro de sus proyectos, el productor Alejandro Gou desea llevar este imperdible filme al teatro mexicano una vez que consiga los derechos del mismo, y reveló que tiene contempladas a las actrices Danna Paola y Belinda para protagonizarlo, ¡esto es tan fetch!

“Estoy friegue y friegue que me den los derechos, porque según iban a sacar la película, pero yo seguiré insistiendo porque en cuanto me los den yo tengo el sí de Danna y el sí de Belinda”, comentó el productor, además de destacar su amistad con Danna Paola, con quien ya tuvo la oportunidad de trabajar en la obra Hoy no me puedo levantar.

Aún no se conocen los detalles exactos de quién de las dos actrices mexicanas interpretaría a Regina George y a Cady Heron, lo que es un hecho es que la dedicación de ambas en el escenario será una fascinante explosión de talento.