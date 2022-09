¿Belinda y Nodal podrían presentarse en el mismo escenario?

Al parecer la relación entre Belinda y Nodal se volvió tan famosa que llegó hasta los oídos de políticos y personalidades ajenas al medio. Pero así como se presumió la constante luna de miel en la que vivían, la ruptura también causó un eco con tinte viral tanto en medios como en redes sociales, no por nada se sigue hablando de ello.

Y ahora ha sido el mismísimo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien ha traído el tema a colación, y lo ha hecho en su informe mañanero de todos los días en Palacio Nacional.

Por humanismo y para cumplir con la tarea de transformación, no se puede dar la espalda a la gente. Conferencia matutina https://t.co/ugPFl9htRz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 26, 2022

Después del éxito que tuvo el concierto del Grupo Firme en el Zócalo de la Ciudad de México, AMLO aplaudió a Sheinbaum por la iniciativa y aprovechó para mencionar que ya tiene en mira un concierto gratuito en el Zócalo con Christian Nodal.

«No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería hacer un concierto en el Zócalo: Christian Nodal. Quería participar y no cobrar. Sería buenísimo», expresó el presidente, quien además preguntó a la prensa si no había problemas entre Nodal y Belinda, ya que no quisiera desairar a Belinda, sobre todo después de todo el apoyo que le dio a su movimiento.

AMLO se apresuró a comentar que en dado caso le gustaría invitar a ambos para que no haya problemas, así que de aceptar, algo que parece utópico, tendríamos a Belinda y a Nodal en el mismo escenario, es decir, dando un concierto en el Zócalo.

¿Crees que Belinda aceptaría?