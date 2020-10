¡4 peinados fáciles con broches!

La expresión «cerrar con broche de oro» aplica perfectamente en este caso, pues con tan sólo un lindo y delicado prendedor podrás lograr el peinado mas sencillo y elegante.

Aún es tendencia llenarse la melena con muchos broches, pero también hay quienes no se sienten muy cómodas llevando tantos adornos en el pelo; aun así buscan la manera de darle un toque especial a su melena, ya sea con un liga o una mariposa.

Llevar un broche es la solución a muchos problemas; con éste podemos hacer maravillas sin necesitad de producir tanto nuestro cabello. Puedes comprar un lindo prendedor y cambiar durante el día el peinado más de 3 veces.

También, si eres de las que no llevan tantos accesorios, ésta puede ser una solución más para que luzcas diferente en el día a día. Como tip te recomiendo tener un broche siempre en tu bolsa, ¡no tienes idea de cuántos apuros te sacará!

Un broche es el accesorio más infalible después de un par de aretes. Hoy en día adornar tu pelo es un básico para lucir con estilo en la pasarela de asfalto.

Prueba estas opciones que no te llevarán más de 5 minutos y dale a tu pelo ese plus para sacarle provecho a tu look del día.

Media cola despeinada

Chongo bajo

Suelto con raya en medio

Medio chongo messy