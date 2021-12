5 cortes de cabello que dominarán el 2022

Indudablemente el cabello es uno de los accesorios más importante para una mujer. Nos encanta modificarlo, ya sea teñirlo, cambiarlo de tamaño o forma, y no hay nada mejor que comenzar el año con un buen cambio de look. Seguramente no podrás resistirte a no hacerte uno de los cortes que son tendencia para este 2022.

Wolf

El wolf cut ya utilizado por celebridades como Eiza Gonzalez y Billie Eilish ha sido tendencia en Tik tok. Es una melena del largo que tú quieras, con mechones más cortos en la parte alta creando una diferencia muy marcada entre la parte de arriba corta y los mechones poco más delgados de medias a puntas.

Capas

La técnica de este corte toma distintos mechones del cabello, de medias a puntas y se cortan en diferentes longitudes. Pueden ser capas largas, medias o cortas. ¡Tú eliges!

Flecos

La tendencia se utilizará en distintos tamaños, especialmente da un toque superchic a los cortes medios y largos.

Bob

El favorecedor corte que quita los años de encima, se centra en el cuello y la nuca con la longitud exacta para poder remeterlo detrás de las orejas.

Pixie

Celebridades como Emma Watson y Anne Hathaway nos mostraron la elegancia de llevar este corte que se caracteriza por ser más corto en la parte de atrás de la cabeza, en las sienes, y ligeramente más largo en la parte superior de la cabeza o coronilla con el objetivo de crear un mayor volumen en esta área.