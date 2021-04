5 marcas perfectas para lucir guapísima y que además son cruelty free

No importa si eres nueva prestando atención a las etiquetas y al proceso de fabricación de las marcas de cosméticos, o ya llevas varios años siendo un consumidor responsable, aportar con tu granito de arena siempre será algo digno de celebrar y apoyar.

A raíz del cortometraje ‘Save Ralph’ han surgido nuevas inquietudes en muchas personas que ahora están buscando renovar su cosmetiquera y adoptar las marcas y productos que presentan especial atención en su compromiso con el medio ambiente y los animales. Por eso nosotros queremos ayudarte en este proceso recomendándote algunas de nuestras marcas favoritas que además de ser muy efectivas son cruelty free.

1. EOS

Esta marca especializada en el cuidado de tus labios es cruelty free y en 2020 fue certificada con el sello de Leaping Bunny. Amamos sus lip balms redondos y sus nuevas cremas humectantes para manos.

2. Biossance

Es una marca 100% comprometida con el medio ambiente. Sus ingredientes son naturales y no contaminan el agua, además todos los materiales de sus empaques son biodegradables. Esta línea de cosméticos es una de nuestras favoritas para tener la piel del rostro saludable y radiante. Es vegana y libre de todo tipo de crueldad animal.

3. Drunk Elephant

Dicen que el secreto para lucir hermosa no es el maquillaje, sino el cuidado que le das a tu piel. Y lo confirmamos con una buena rutina de skincare cada vez querrás usar menos maquillaje, pues tu rostro lucirá hermoso al natural. Drunk Elephant apenas llegó este año a México, pero ya desde antes era súper popular y codiciado por los expertos en belleza de todo el mundo. Sus sueros hidratantes son de nuestros favoritos. Además también tiene cremas corporales y tratamientos para el cabello.

4. L’Bel

L’Bel, al igual que las demás marcas de Belcorp Corporativo (ésika y Cyzone), no testea en animales y actualmente se encuentra en el proceso de certificación para agregar a sus productos el sello de cruelty free. Esta marca cuenta con varios productos para el cuidado de la piel y una amplia variedad de maquillaje, a nosotros nos encantan especialmente sus labiales, que tienen tonos únicos y de larga duración.

5. Bailando Juntos de Yuya

Una marca orgullosamente mexicana que no sólo refleja su amor por la naturaleza en sus bellos empaques, sino que además se preocupa por alinear sus valores en cada etapa del proceso. Bailando Juntos cuenta con el sello de cruelty free que otorga PETA y además se preocupa por promover a través de sus productos y campañas el reciclaje. Nos gustan todos los productos de esta línea, pero nuestros favoritos son los labiales líquidos y la mascara a prueba de agua.

¿Cómo saber si una marca es cruelty free?

Antes que nada queremos explicarte cómo puedes saber si una marca es cruelty free, y por eso recopilamos esta pequeña lista de tips que te ayudarán con esta duda.

–Fíjate si tienen un sello que las certifique como cruelty free. Pero ojo, hay algunas marcas que con tal de entrar en el mercado agregan un sello que dice ser cruelty free, pero no está certificado oficialmente. Los sellos certificados son 4 (uno de ellos tiene dos diseños diferentes) y cada organización cuenta con lineamientos diferentes para otorgarlos.

–No todos los productos cruelty free tienen sello. Si no encuentras un sello en tu producto favorito esto no necesariamente significa que no sea cruelty free. Acude a las app o páginas que te recomendamos aquí para saber si un producto en específico es libre o no de crueldad animal.

–Investiga el historial del producto. Muchas marcas han cambiado poco a poco sus políticas y procesos de prueba, por lo que una que quizá hace tres años no era cruelty free, ahora quizá sí lo sea. Esto también lo puedes consultar en las listas de Leaping Bunny, Te Protejo o Cruelty Free Kitty, las cuales constantemente se están actualizando.