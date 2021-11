5 tips para mantener tu rostro hermoso y saludable si tienes la piel grasa

¿Sabías que la mayoría de las mexicanas tenemos piel de normal a grasa o mixta? Es muy probable que tú también entres en esta categoría, y de ser así, entonces esta nota te interesa. ¡Es momento de que luzcas la mejor versión de tu piel! Platicamos con Beatriz Magrassi, dermosomiatra y cosmetóloga, quien nos explicó los cuidados esenciales que debemos tener las mujeres con piel grasa.

-Aprende a identificar tu tipo de piel

Éste es el paso más importante de todos, pues si reconoces correctamente qué tipo de piel tienes, entonces podrás encontrar los productos adecuados y obtener los resultados que deseas.

El tipo de piel se determina por tu histórico genético, así que Beatriz nos aconseja fijarnos en la piel de nuestros familiares directos (papá, mamá). “La piel normal tiene un brillo equilibrado, los poros poco perceptibles, no hay manchas ni irritación o imperfecciones a la vista. Partiendo de una piel normal, me puedo hacer hacia el lado de la grasa, o al lado de la falta de grasa.”

Piel grasa: “Si hay mucho más brillo, los poros visibles a simple viste, puntos negros, puntos blancos y brotes, entonces tenemos piel grasa.”

Piel seca o alípica: “Si la piel tiene falta de brillo, se ve opaca, se notan mucho las arrugas a muy temprana edad, hay tendencia a la descamación, entonces es lo que conocemos como piel seca.”

Si puedes determinar tu tipo de piel, podrás determinar cuáles son los productos y fórmulas ideales para ti. Pero si llegas y eliges el producto que no es para tu tipo de piel, no vas a encontrar los resultados que promete. Por ejemplo, la marca mexicana Ash es para piel de normal a grasa, con su línea de 6 productos trata de regular y controlar el sebo, restablecer la microbiosa de la piel, y reducir la inflamación de la piel.

-Lleva una rutina de belleza en el orden adecuado

Otra regla de oro si quieres lucir una piel hermosa es seguir una rutina de belleza adecuada. Y con esto no nos referimos a que adoptes una rutina con 15 pasos y productos, de hecho, menos es más, pues la piel cuenta con un límite de absorción.

“La piel es semi permeable, no todo lo que aplico en la piel logra penetrar a las capas más profundas. Cuando utilizas tantos productos, llega un momento en el que lo único que estás haciendo es un emplaste en la superficie de la piel.”

El orden en el que aplicas los productos es importantes, por ende, la rutina perfecta que nos propone Beatriz es la siguiente:

»De día

1.-Limpieza

“El shampoo facial se aplica con movimientos circulares durante un minuto y después se enjuaga con abundante agua. Todos los limpiadores, sea shampoo, gel, crema líquida o sólida, necesitan agua.”

2.-Tonificación

“Ya que quité todas las células muertas, la grasa, el polvo y todo lo que se adhiere a la piel. Toca la loción o tónico, la cual hace un esponjamiento celular, que permite que las células se llenen de agua para que los espacios entre células se hagan más grandes y logre penetrar bien el sérum hidratante.”

Este producto se aplica con golpecitos para estimular las células y abrir el camino para el producto que sigue.

3.-Hidratación/ sérum

“Que contenga más agua que grasa para controlar la grasa que genera la piel. Yo recomiendo un sérum de bajo peso molecular, lo que quiere decir que se absorbe rapidísimo, no necesitas manipularlo, lleva los activos súper cargados en el producto y permea rápidamente las capas más profundas de la piel.”

4.-Protección

El protector solar debe ir diario en tu rostro. incluso si no vas a salir de casa, pues las pantallas de la computadora, televisión, celulares, etc, también tienen efectos en tu piel y producen envejecimiento prematuro. Lo mejor es protegerte de todo tipo de rayos. Busca uno que sea para tu tipo de piel.

»De noche

1.-Limpieza

2.-Tonificación

3.-Concentrado para evitar inflamación de los brotes o imperfecciónes

En la rutina de noche puedes agregar un producto que te ayude con el control del acné si es que lo necesitas. De ser así, se debe de aplicar antes del sérum.

4.-Sérum hidratante

-Usa la técnica de aplicación ideal

El último órgano al que le llega el agua que bebemos es la piel. Por suerte podemos aplicar las emulsiones humectantes o hidratantes, y si lo hacemos de la manera correcta, podremos tener la mejor versión de nuestra piel.

“Cada paso tiene una lógica y una técnica de aplicación.” nos comentó Beatriz, por lo que es importante que pongas atención en la manera correcta de aplicar los productos, como lo especificamos arriba.

-Elige los productos correctos para piel grasa

“Cada laboratorio corre sus propias pruebas con sus propios productos en una línea de sucesión de tratamiento, probando un paso tras otro para encontrar la rutina adecuada.” por ende es mejor cuando usamos la misma línea de cosméticos para llevar a cabo toda nuestra rutina de belleza.

Sin embargo, también puedes usar algún producto de otra línea si antes ya lo habías probado y te gustan los resultados que ofrece. Si decides hacerlo, haz pequeñas pruebas para comprobar que no genera alguna reacción diferente. Eso sí, te aconsejamos no cambiar constantemente los productos que usas, pues de ser así no le darás tiempo a tu piel de recuperarse y lograr los resultados que ofrecen los productos.

-Lee las etiquetas

“Es importante que todos podamos voltear un empaque y preguntarnos qué es lo que nos estamos poniendo. Tenemos que aprender a investigar los laboratorios, las fórmulas que se usan y qué significa que una fórmula es natural. Natural no quiere decir que no puedas tener una acción estabilizante o un antimicótico, al contrario, eso es lo mejor de la ciencia cosmética a favor de los usuarios.”

Como lo comenta Beatriz, es importante asumir esa responsabilidad como consumidores y aprender a identificar los activos que favorecen más nuestra piel y no tienen efectos secundarios o contraproducentes. Antes de juzgar un producto o dejarte llevar por su etiqueta “eco-friendly”, examina los ingredientes para cerciorarte de que todo lo que dice el empaque es verdadero.

Te regalamos un kit para piel de normal a grasa

¿Lista para lucir la mejor versión de tu piel?