90’s are back! Peinados con scrunchies que te harán verte súper trendy en esta Primavera

¡Lo retro es lo de hoy!

Scrunchies, donas o como quieras llamarles, ¡este increíble accesorio que usamos de chiquitas se apodera de la pasarela de asfalto y te encantará llevarlo!

Uno de los accesorios favoritos de la década de los 80′ y 90′ eran las «donitas», pues las podíamos combinar con nuestra ropa, usarlas como pulseras, y por supuesto, llevarlas en nuestro peinado para darle un toque súper chic.

Este ítem retro fue uno de los más queridos y no sólo por su versatilidad, sino también porque no te marcaban el pelo, no daban dolores de cabeza y no se rompían.

Ahora en este 2020, las scrunchies regresan con más fuerza que nunca para llenarte de estilo. Aquí te mostramos algunos peinados que nos encantan y que te harán lucir espectacular en todo momento. Conócelos:

Haz unas ondas súper ligeras con ayuda de una tenaza y amarra tu pelo de forma súper suave para dar este increíble efecto messy.

El half up bun ahora lo podrás llevar a otro nivel al agregarle una donita.

Las bubble pony tails son las favoritas de muchas por su facilidad. Agrega al final de tu peinado una scrunchie para llenar de color tu look.

Toma dos mechones delanteros, enróllalos y agrega tu donita. ¡Te verás espectacular!

Si no te dio tiempo de peinarte en casa, este bun será ideal para ti y es súper fácil de hacer.

Los space buns ahora lucirán con mucho más estilo al decorarlos con scrunchies.

Y por último, no podíamos dejar pasar un top knot súper messy .