Ahora podrás estar segura de que tu shampoo será en verdad un producto natural

¿Te ha pasado que a veces dudas que tu shampoo sea realmente benéfico para tu melena? ¿O no sabes si está hecho de ingredientes naturales o cruelty free?

Con más de 40 años de experiencia en productos inspirados en la naturaleza, los Jardines Reales, Kew -una de las principales autoridades globales en plantas- se unió con Herbal Essences en una asociación exclusiva que combina los conocimientos en belleza con la experiencia en ciencia botánica de vanguardia para traer la línea de shampoos y acondicionadores bio:renew de Herbal Essences.

La alianza consiste en la identificación y autenticación, por parte de los expertos de Kew, de ingredientes botánicos clave utilizados en las fórmulas de los productos bio:renew de Herbal Essences. Esto significa que los botánicos son reales y de alta calidad, asegurando a las mujeres que los productos bio:renew son hechos con ingredientes naturales de verdad.

Los shampoos, acondicionadores y tratamientos intensivos de la línea ofrecen una mezcla exclusiva de Aloe, algas marinas y un antioxidante activo, que renuevan e hidratan el pelo para que se sienta y luzca lleno de vida. Además son libres de químicos que pueden ser dañinos para el pelo, como parabenos, colorantes y, en algunos casos, siliconas.

«Los Jardines Reales, Kew tiene un conocimiento incomparable sobre las plantas y sus poderes, el cual lo convierte en el socio perfecto para Herbal Essences«, explica Carla Díaz, Brand Vice-president, Commercial Operations, Beauty & Feminine Care Mexico. «Al tener sus fórmulas certificadas por una autoridad global en plantas, Herbal Essences brinda a las mujeres la confianza de que están eligiendo productos con ingredientes botánicos reales que podrán usar en su rutina diaria del cuidado del cabello», complementa.

Establecido hace más de 260 años a las afueras de Londres, RBG Kew posee una colección de más de 50 mil plantas vivas y un equipo de más de mil personas que se dedican en investigar el potencial que tienen las plantas para los seres humanos. «Nuestros científicos han evaluado rigurosamente todas las fórmulas de Herbal Essences bio:renew para autenticar los ingredientes botánicos clave. Esto implica que hemos confirmado que los botánicos son reales, de alta calidad y no han sido adulterados de ninguna forma”, comenta la profesora Monique Simmonds, Directora Adjunta de Ciencia en los Jardines Reales, Kew.

Con esta asociación, Herbal Essences se convierte en la primera marca global de cuidado del cabello del mundo en tener sus ingredientes botánicos certificados por RBG Kew. La marca también es reconocida por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), la organización de derechos de los animales más grande del mundo, lo que significa que Herbal Essences no prueba en animales en ningún lugar del mundo.