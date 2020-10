Beauty tips: 5 peinados que adelgazan el rostro

¿Sabías que ciertos peinados pueden afinar tu rostro automáticamente? Conoce estos 5 peinados que hacen magia.

High ponytail

La high ponytail es uno de los peinados que funciona como lifting facial, y es uno de los estilos más versátiles disponibles para cabello largo. Combina la practicidad deportiva de una cola de caballo tradicional con la elegancia de un updo. Para crear tu propia cola de caballo alta puedes hacer una básica, messy o una con más volumen. También puedes usar algunos accesorios para hacerlo más elegante. Es uno de los más fáciles de crear.

Media coleta

Es ideal para conseguir un rostro más estilizado, ya que el volumen de las ondas, combinado con la altura del recogido, suaviza las facciones que pueden llegar a percibirse redondas, haciéndolo ver mucho más delgado. Es preferible no agregar accesorios a este peinado, ya que lo ideal sería no cargar de más el look.

Ver esta publicación en Instagram Happy Friday 🤍 Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 4 Sep, 2020 a las 11:41 PDT

Low bun

Teniendo miles de posibilidades para llevar a cabo este peinado, es la mejor opción para rostros redondos y ovalados, ya que al dejar mechones libres alrededor del rostro se genera una ilusión de tener el rostro ligeramente más delgado, además de que con textura natural o completamente liso, se puede lucir perfectamente. Para ocasiones más formales, lo ideal es optar por accesorios que resalten.

Wow bob

De entre los peinados para afinar la cara, éste es ideal para aquellas melenas cortas. Crear una línea diagonal en la raíz del pelo disimula las facciones al atraer la atención al pelo. Se recomienda crear volumen de manera sutil, como el efecto beach waves. No es recomendable para melenas rizadas u onduladas, ya que el tener definición en este peinado será la clave.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ashley Benson (@ashleybenson) el 10 Sep, 2019 a las 9:17 PDT

Top knot

Así como una coleta alta, un recogido con altura definirá las facciones del rostro, por la altura y el efecto de longitud que provoca. Es una tendencia que se encuentra entre las pasarelas de las últimas temporadas, así como en las calles. Es muy fácil de hacer y es ideal para aquellas que simplemente no pueden domar su melena. Se puede llevar a diferentes alturas, messy o estilizado, o con accesorios.

Ver esta publicación en Instagram what an honor to be back with my @fendi family. grazie! Una publicación compartida de Kaia (@kaiagerber) el 20 Sep, 2018 a las 8:13 PDT

Así que ya lo sabes, el secreto es encontrar el que mejor se adapte a tu estilo y lucirlo con seguridad.

¡Go, girl!