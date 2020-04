Cambia de look desde tu casa

La cuarentena no es pretexto para dejar de lucir radiante y en tendencia. Sabemos que tuviste que decirle adiós a tu estilista mientras el mundo regresa a la normalidad, y también sabemos lo difícil que es no poder peinar tu cabellera cuando necesita un buen despunte o simplemente ya no te gusta tu look.

¡Atención! Esto realmente es para valientes, pues si tu profesión no es ser una estilista, definitivamente las tijeras no serán tus mejores aliadas; por fortuna existen increíbles tutoriales en línea para que puedas eliminar las partes maltratadas de tu pelo.

TikTok se ha convertido en otro medio en el que encontrarás muchos videos con tips para cortar las puntas de cabello o fleco. Y sin duda son una increíble solución para que luzcas una melena espectacular durante la cuarentena.

Hasta Mar de Regil decidió cortarla con ayuda de unas tijeras de papel y las manos mágicas de su mamá.

Si la ansiedad te gana y no puedes esperar a ir con tu estilista, una manera de poder despuntar o cortar un poco más de tu pelo es haciéndote dos trenzas y cortando lo que sobra de las puntas de tu liga para abajo.

Procura cortar tu melena o fleco cuando estén húmedos para que no te equivoques. El fleco basta con hacerle un estilo churrito y cortar a la altura que quieras tu fleco; recuerda ir cortando poco a poco para que vayas calculando hasta dónde quieres que quede tu fleco.

Otra opción para despuntar es uniendo de lado a lado tu pelo con ligas y vas cortando las puntas de cada colita.

Ahora que es tiempo de darle un descanso a tu pelo, después de cortarlo lávalo y usa una mascarilla para darle más brillo y fuerza al cuero cabelludo.