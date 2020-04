Descubre el reto fit de 3 semanas que cambiará tu vida

Me uní a este régimen y aquí les contaré mi experiencia…

Dime qué comes y te diré quién eres. Quise empezar con esta frase para hacer énfasis en algo muy importante: el éxito de una dieta realmente no está en lo que te da el nutriólogo, ni en los consejos del health coach y tampoco en los posts de los bloggers fitness, ¡NO! La clave para que de verdad una dieta funcione y veas los cambios en tu cuerpo está en tu compromiso por querer cambiar tu estilo de vida. Una vez que entiendas esto y decidas dejar atrás a «tu otro yo», es ahí donde el plan alimenticio para bajar de peso que te den funcionará exitosamente.

Hoy en día tenemos acceso a mucha información sobre la importancia de comer sano, y gracias a Pacha Mama existen productos buenísimos para lograr tener una vida saludable. ¡Todo se une a nuestro favor!, y qué mejor si también tenemos a alguien echándonos porras en este proceso.

Ale Ponce es nuestra blogger mexicana preferida en el mundo fit. Gracias a ella hemos visto sonreír a mucha gente luciendo sanos por dentro y por fuera. Ale, conocida como @laratuda en su cuenta de Instagram, se ha dedicado a cambiar vidas durante más de un año, pero primero ella tuvo que vivir el proceso.

Ale, una persona como tú y como yo, un día se despertó y dijo: «Basta de esta vida fake engañándome a mí misma con fotos editadas«. La blogger cayó en cuenta que para lucir un cuerpo como en sus fotos con Photoshop, tenía que trabajar duro y comenzar un nuevo camino. Así fue como llegó a la vida fit.

Ale cuenta con un reto fit de 3 semanas, que es para hombres y mujeres de cualquier edad. Con este reto puedes literalmente cambiar tu vida, pues en 3 semanas descubrirás que todos llevamos a una persona healthy en nuestro interior.

¿De qué se trata el reto?

El reto tiene una duración de 3 semanas; en éste, Ale te manda un plan alimenticio y una rutina de ejercicio especial para gym o casa. En esta ocasión te estará enviando rutina para ejercitarte en casa. Y como este reto se trata de motivación, el ganador se lleva 5 mil pesos.

¿Y sobre mi experiencia?, Aquí les cuento…

Soy una persona que ama el estilo de vida saludable, aunque luego me gusta «pecar» y darme uno que otro gusto. Desde que empecé a tener comunicación con Ale, ella me explicó con detalle cómo llevar la dieta en esas 3 semanas y además me contó que como es una dieta muy rica y variada, tienes que hacer ejercicio por lo menos 5 de los 7 días de la semana para obtener mejores resultados.

Desde el día 1 tuve que meterme a full en la cocina y la verdad me encantó, pues aprendí a hacer pancakes de avena con plátano, chilaquiles fit, hamburguesas de pollo healthy, tacos de arrachera, entre otros platillos súper sanos que hicieron que mis antojos desaparecieran por completo. Además, Ale me enseñó algunas opciones que pueden sustituir alimentos deliciosos como el helado y las galletas, por otros que no me causaron absolutamente nada de culpa.

Y en cuanto A la rutina…

Como puedes ver en las fotos de Ale, ella es una mujer que ha sabido perfectamente trabajar su figura, y los resultados hablan por sí solos. Por fortuna ella nos comparte sus secretos, y a todas las personas que nos inscribimos al reto nos mandó videos con sus rutinas explicadas de pies a cabeza. Te tardas aproximadamente 45 minutos en hacerlas y te prometemos que son cero aburridas y súper motivantes. ¡Simplemente pon tu playlist favorita y a darle!

La última semana del reto pude notar cómo mi figura fue cambiando poco a poco hasta lucir como hace mucho no me veía, y en la foto de mi antes y después se podía apreciar muchísimo la diferencia. Después de que lo terminé, seguí con este régimen y la verdad he tenido muy buenos resultados.

¿Quieres participar?, Sigue los siguientes pasos:

Seguir la cuenta de Ale Ponce y mandarle DM Hacer el pago de 750 pesos a la cuenta de banco que ella te indique ¡Tener la mejor actitud y disciplina!

Ahora ya lo sabes, si quieres obtener un hot bod en esta cuarentena, ¡no dudes en entrar al reto fit!