Descubre la colaboración de Barbie X MAC

View this post on Instagram

💕M•A•C x Barbie💕@maccosmetics #macmaker #mac #maccosmetics #macxbarbie #barbiexmac @trendmood1 @maccosmetics_mex #trendmood #macjunkie #macjunkies #macaddict #maccollection #toofaced #toofacedcosmetics #barbie #barbiedoll #barbiemakeup #barbiegirl @barbiestyle #barbiestyle #makeupjunkie #makeupaddict #maccollection #maccollector #macmakerbarbiestyle