¡Encuentra el perfume ideal para ti! Aquí te enseñamos cómo

¿No has encontrado tu perfume ideal? ¿Te ha pasado que te encanta el perfume de tu amiga, pero cuando lo usas tú no es lo que esperabas? Eso es porque quizás este perfume no es el indicado para ti. Debido a tu pH, el aroma de un perfume puede cambiar ligeramente, por lo que al final no terminas percibiéndolo tal cual lo haces cuando lo usa otra persona. Por ello es importante encontrar el perfume que te gusta para conocer su aroma directamente de la botella y, si es posible, probarlo para saber cuál es el aroma final que tendrá en ti.

Aquí te dejamos los pasos a seguir al momento de elegir el perfume ideal:

Identifica tu aroma favorito para conocer tu perfume ideal

Para encontrar el perfume ideal para ti, primero identifica la categoría a la que se inclinan los aromas que más te gustan: frutales, florales, amaderado, marino o ámbar (terroso). Luego dirígete a los perfumes cuyos notas destacadas pertenecen a la categoría que más te gusta.

Pruébalo

Los perfumes se componen de tres tipos de notas diferentes que los hacen llegar al aroma final. Las notas altas son las primeras que se perciben al aplicar el perfume, las notas medias son las que aparecen luego de 10 minutos, y las notas bajas son las que permanecen por más tiempo y ayudan a fijar el aroma del perfume.

Para conocer el aroma exacto que el perfume tendrá en ti la mayor parte del día, es importante que lo pruebes en las zonas donde se puede sentir tu pulso, cuello o muñecas, y dejes pasar al menos una hora para que puedas percibir la fragancia final y decidir si te gusta o no.

¿Eau de toilette, eau de parfum o perfume?

Dependiendo de la ocasión y tu gusto personal puedes elegir una de estas tres fórmulas. El eau de toilette normalmente se utiliza para el día a día cuando sólo quieres un toque ligero de tu aroma favorito, es discreto y su intensidad va disminuyendo a lo largo del día. Son perfectos si no te importa que el aroma desaparezca antes de que termines tu jornada. Si prefieres algo discreto pero que dure todo el día, lo mejor será una eau de parfum, que por su fórmula más concentrada dura mucho más tiempo impregnado en tu piel.

Ahora, si lo que quieres es destacar por tu aroma y reflejar en él tu personalidad que deja rastro durante todo el día o para un evento especial, el perfume sí o sí es la opción.

L’Bel acaba de lanzar su perfume Mithyka, el cual mezcla notas femeninas, voluptuosas y sensuales, con delicados acordes florales como el tiaré de Tahití y el jazmín de Sambaq, perfecto para reflejar y celebrar la compleja dualidad de toda mujer.

