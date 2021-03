Ésta es la razón por la que podrías estar perdiendo cabello y no te has dado cuenta

La caída del cabello es algo normal en todos los seres humanos, se estima que cada día perdemos alrededor de 50 y 100 cabellos. El problema aparece cuando superamos ese parámetro normal y comenzamos a perder más cabello y de forma más acelerada.

Seguramente alguna vez en la vida te ha pasado que de pronto sales de bañar, pasas la mano entre tu cabello y ¡sorpresa! todo un mechón de cabello que se ha desprendido de su lugar. O barres y descubres que hay más cabellos en el piso de los que imaginabas; o despiertas, volteas a tu almohada y ¡cabello! ¿Por qué pasa esto?

Platicamos con el Cirujano Dermatólogo Osvaldo Vázquez, fundador de SkinGroup para conocer la opinión de un experto y resolver nuestras dudas de una vez por todas.

“La caída de cabello es muy frecuente, y ahorita con la pandemia mucho más. Hay distintos tipos de caída de cabello, algunas relacionadas con la cuestión hormonal, que son las alopecias androgenéticas, tanto en hombres como en mujeres; y también se puede caer el cabello después de alguna enfermedad. Por ejemplo, a algunos pacientes que tuvieron COVID se les cae mucho el cabello. También la caída de cabello puede ser por alteraciones en la tiroides y en estos pacientes tenemos que hacer un diagnóstico muy exacto para poder dar el tratamiento adecuado y que deje de caerse.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dr. Osvaldo Vázquez (@dr.osvaldovazquezdermatologo)

Pese a que existen muchas causas médicas por las cuales se puede caer el cabello, existen dos más comunes actualmente. Una de ellas es debido a la inflamación de la piel del cuero cabelludo. De hecho el Dr. Osvaldo nos comentó que existe una subespecialidad en dermatología llamada tricología, la cual se encarga de cuidar exclusivamente enfermedades de la piel que pueden producir inflamación en el cuero cabelludo y hacer que se caiga el cabello.

La segunda causa son las infecciones. “Después de alguna enfermedad o de pérdida de peso es muy frecuente la caída del cabello.”

El estrés no siempre es el enemigo.

Pese a que en los momentos de estrés es más frecuente notar la pérdida de cabello, el estrés no es una de las razones que lo provocan.

“La caída del cabello es multifactorial, el estrés lo puede exacerbar, pero más que nada nosotros nos damos cuenta que cuando hay estrés la gente pone más atención en la caída. En realidad el cabello que se va a caer se va a caer, con estrés o sin estrés, pero el estrés lo puede llegar a exacerbar.”

¿Cómo evitar que se caiga?

De acuerdo con el Dr. Osvaldo, lo principal es evitar que la piel del cuero cabelludo se inflame.

“La caspa provoca inflamación, por ello es importante tomar tratamientos o utilizar shampoos que disminuyan la producción de grasa y de caspa en el cuero cabelludo. Con eso vamos a disminuir la caída de cabello.”

Para elegir tus productos ideales es importante que conozcas la piel de tu cuero cabelludo. ¿tu cabello se vuelve grasoso fácilmente y en poco tiempo?, ¿sientes la piel de esta zona reseca? Sólo conociendo el tipo de piel que tienes podrás elegir los productos que más se acoplen a tus necesidades. Y si tienes dudas o pese a probar con distintos productos sigues teniendo una pérdida considerable de cabello, es mejor que acudas a un dermatólogo.

“Principalmente debemos saber si tenemos caspa o no y de ser así utilizar un producto seborregulador, hay algunos que tienen algún tipo de medicamento que disminuye las hormonas que hacen que se caiga el cabello, como la testosterona. Pero lo principal es que si llegan a tener una caída importante de cabello, visiten al dermatólogo para recibir el tratamiento más adecuado.”

Recuerda que las reacciones como la pérdida de cabello, son la manera que tiene tu cuerpo de avisarte que algo no va bien con tu salud. Así que no olvides visitar a un especialista si pasas por pérdidas excesivas. Sí aún no tienes a un dermatólogo de confianza, SkinGroup acaba de abrir sus clínicas en la CDMX, por lo que puedes darte una vuelta para valorar tu caso.