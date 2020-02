¡Éste es el maquillaje de perlas que las celebs adoran!

¡Lo tienes que probar!

Está temporada queremos contarte de una tendencia que está enamorando a todas, una de ellas es nuestra querida Dana Paola. Si bien, ella como nuestra querida Beli, impone modas, en esta ocasión no se ha querido quedar atrás y por ello ya se sumó a la tendencia de las perlas en los ojos.

La técnica va de poner varios perlas en tus ojos, para darle un toque mucho más chic a tu maquillaje.Para recrearlo es muy fácil, pero tampoco debes abusar de hacerlo y por ello te mostramos algunos ejemplos que te harán lucir fantástica, sin fallar en el intento.

Sombras al natural

Una sombra que de un toque de makeup. no makeup le da un efecto increíble.

Como delineador.

Puedes hacer una línea en la parte de arriba de tu ojo, como si fuera el eyeliner y lucirás perfecta Detalles con sombras metálicas. Éste efecto es perfecto si deseas ir a una fiesta o algún lugar más trendy.

Combinado con el delineador negro.

Darle a tu maquillaje un toque, acompañado de tu delineador, siempre es una opción, te recomendamos hacerlo con una línea muy larga.

Por encima.

Algo que puedes probar, es un makeup de línea encima de tu sombra. En este punto, puedes hacerlo con algunas sombras más fuertes si es más formal el evento o bien algo más natural, si solo estarás en una reunión.



De igual manera, no te recomendamos que lo uses para algo de diario, no es malo, pero creemos que luce mucho más cuando tienes algún evento. Inténtalo y serás el hit.