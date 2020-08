Guía completa para cuidar tu piel esta cuarentena

Seguramente después de estos meses de cuarentena has comenzado a notar ciertos cambios en tu piel, no sólo en su tonalidad debido a que ya no te expones tanto al sol, sino también en su elasticidad, brillo e hidratación. Muchas veces estos cambios se pueden traducir en pequeñas líneas de expresión que comienzan a marcarse más de lo normal.

Muchos de estos cambios se deben al estilo de vida que llevas ahora, con menos exposición al sol, pero en contacto más prolongado con los rayos de luz que emiten las pantallas: computadora, celular, televisión. Los cuales, aunque no lo creas, también contribuyen al envejecimiento de la piel.

Entre el daño que provocan las pantallas, el estrés, la alimentación y tu actividad física, tu piel seguramente atraviesa por un momento difícil. Por eso nosotros hemos hablado con una dermatóloga, que nos ha ayudado a crear la guía definitiva para cuidar de nuestra piel esta cuarentena.

Rutina sencilla pero constante:

Cuidar nuestra piel no requiere de rutinas súper elaboradas o difíciles, pero sí de constancia, pues es importante para obtener buenos resultados.

En la mañana:

“Lava tu rostro y aplica un dermolimipador. Uno que puede utilizar cualquier tipo de piel y es excelente es el Soothing Cleanser de Skinceuticals. También se recomienda aplicar un antioxidante, seguido de un hidratante y finalmente protector solar. Mis antioxidantes favoritos son Serum 10, Ce Ferulic y Phloretin CF, también de los de Skinceuticas.”

A mediodía:

Recuerda re-aplicar tu protector solar; se puede hacer sobre lo que traigas en tu rostro, pero recuerda tener las manos limpias. Tip: Si puedes aprovechar descansar del maquillaje, ¡Házlo!

Por la noche:

No olvides desmaquillarte, agua micelar es más que suficiente, posteriormente enjuaga tu rostro y vuelve a hidratarlo; este momento del día es ideal para aplicar algún producto antiedad, pero sería conveniente tener una valoración de piel por un dermatólogo para que te aconsejen el producto más adecuado para tu piel y tus necesidades.

El sol y nuestra piel

El sol es súper importante para nuestra piel, pues nos ayuda a sintetizar ciertas vitaminas, pero también es indispensable que cuando te expongas a él uses protector solar, de lo contrario puede causar envejecimiento, manchas y diferencias de tono.

Hoy en día existen múltiples tonos y texturas para que elijas uno que te guste y lo uses frecuentemente. Salgas o no salgas, esté lloviendo o nublado, SIEMPRE debes aplicarlo y retocarlo (idealmente cada 3-4 horas). Si no has encontrado uno que te guste porque tienes la piel grasa, deberías probar el Physical Mate de Skinceuticals.

¿Granitos en cuarentena?

La dermatóloga nos explicó que debido al estrés y la incertidumbre que se vive actualmente por el panorama de la pandemia, es más común que nos salgan granitos. Sin embargo, esas no son las únicas causas, pues existen otras dos razones muy comunes por las que el acné en estos tiempos es más común.

La primera es el cubrebocas, por lo que nosotros te recomendamos no maquillarte cuando vayas a salir y tengas que usarlo. Concentra tu maquillaje en los ojos y deja el resto de tu cara limpia para que pueda respirar y el cubrebocas no sea tan incómodo.

Otro factor es la alimentación. “Muchos pacientes han hecho cambios en su dieta, que a pesar de que no está 100% comprobado que algún tipo de dieta cause acné, sí se recomienda no abusar de los carbohidratos ni de los lácteos.”

Para evitar que estos granitos aparezcan, mantener una rutina diaria enfocada a utilizar productos que disminuyan la producción de sebo para que no se obstruyan los poros de tu piel.

“No olvides lavar el rostro mañana y noche, buscar hidratantes y/o productos anti-acné o no comedogénicos, para aplicarlos igualmente mañana y noche. Y opta por usar un protector solar para pieles grasas. Además en estos tiempos de pandemia muchos pacientes han empezado a consumir multivitamínicos que tienen vitamina B12 y esto también puede ocasionar brotes.”

Nosotros ya empezamos a seguir las recomendaciones de la dermatóloga y seguro en cuanto tú lo hagas también podrás lograr mantener tu piel hermosa y saludable. 😉