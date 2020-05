Haz tu propia diadema con un pañuelo

Los pañuelos, paliacates o mascadas se han transformado en nuestro accesorio favorito de la temporada primavera-verano, y por supuesto de nuestra larga y extendida cuarentena.

La mejor vlogger para explicarnos paso a paso cómo convertir hasta una bufanda en una diadema para el cabello es sin duda Yuya.

Otra vlogger con la que también te puedes inspirar con diferentes peinados con mascadas es la española MissdelaRosa.

Lo que verdaderamente amo de este accesorio como adorno en el pelo es que además de darte un estilo cute & chic, luces frescas y arreglada en todo momento sin necesidad de empeñarte muchísimo en tu peinado. Si calculamos el tiempo, estoy segura que no tardarás más de 10 minutos en amarrar el pañuelo en forma de diadema a tu cabeza.

Además, éste es el peinado preferido de todas las beauty bloggers, con el que seguro querrás tomarte mil fotos para presumir tu look en redes sociales.

Como tip: no es necesario que tu bandana combine con tu outfit, ésta la puedes llevar en color similares o incluso totalmente diferente a tu look. A mí me encanta combinarlas con denim jeans porque resaltan mucho más.

Classy

Vintage

Messy

Fleco