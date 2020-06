Las trenzas ideales para tu entrenamiento diario

Para las amantes de la vida fit, deben saber lo incómodo que a veces puede ser el pelo a la hora de entrenar. Definitivamente las pony tails no siempre son lo mejor, pues si generalmente te ejercitas con hiits, pilates, barre o yoga, en cualquiera de estas disciplinas el cabello puede ser una distracción durante la rutina de ejercicio.

Después de entrenar con varias opciones de peinados en los que el pelo no se esté moviendo de un lado a otro o que simplemente la liga no se esté cayendo (cosa que es muy común en las que tenemos la melena extremadamente lisa), he llegado a la conclusión de que las trenzas nunca fallarán, entre más te hagas mejor, pues te ayudan a tener la cabeza más fresca y en especial puedes tener movilidad para brincar como para terminar la clase de yoga en savasana sin que te despeines.

Así que si eres de las que ya no saben qué hacer con el pelo, definitivamente debes hacerte trenzas, incluso si entrenas de día puedes peinarte una noche antes y no perderás mucho tiempo por las mañanas.

Boxer braids

Midi boxer braids

Pony Tail con trenza francesa

High bun braids

¿Lista para lucir como toda una campeona?