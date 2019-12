¡Los cuernitos en el pelo están de vuelta!

Los noventas quedaron 30 años atrás, pero los looks regresarán este 2020

Los famosos «cuernitos» que nos hacíamos en los noventas están de vuelta, ¡pero con menos gel! Selena Gomez y la modelo Kendall Jenner son el ejemplo claro de que los cuernitos en el pelo está están más que presentes, pero ahora los llevan con más estilo y naturales, sin caer en un look feo.

Los conocimos con las cantantes de los noventas como la cantante de música, Lynda y con las integrantes del grupo Jeans, realmente los cuernitos eran un «big deal» en los noventas, todas la niñas dejaron crecer su fleco de la infancia para lucirlos, y ahora este estilo será el peinado favorito de las celebs.

¡Hasta nuestra Rachel Green los llevó!

No es un peinado del cual nos podemos sentir orgullosas de las noventas; realmente años después nos dimos cuenta que no era tan cool como pensábamos; pero ahora lo puedes llevar sin remordimientos, sólo que para no equivocarte esta nueva década procura dejar estos cuernitos de manera natural.