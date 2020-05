Los peinados con donas gigantes que debes hacerte ASAP

Es como llevar un moño gigante, pero en una simple y sencilla dona. Ahora que este accesorio está de vuelta entre las tendencias más cool del verano aprovecha el tiempo en casa para crear opciones de peinados con una dona, ¡pero la más grande que encuentres!

En pony tail, chongo, medio recogido, trenza, en fin, puedes llevar el peinado que quieras, sólo asegúrate de que tu dona haga match o combine con tu look del día. También si eres ultra fit las donas son una súper opción para hacer ejercicio, ya que no molestan mientras entrenas y complementarás tu look de una manera muy chic.

Tengas el pelo largo o no, las donas gigantes sostendrán tu cabellera sin importan el volumen y densidad de tu melena. También te puedes apoyar con el uso de pasadores para los pelitos que se salgan de la dona si es que tienes un cabello muy fino.

Si no tienes a la mano una dona gigante, toma una liga de pelo y colócale una mascada envolviéndola en la liga.

Los peinados más trendy para llevar una dona son los messy, así que ahora que ya sabes cuál será el accesorio de la temporada comienza a crear nuevos estilos de peinado. ¿Lista para lucir como una flamenquita experta?

¡Para look de playa, las donas de flamenco son ideales!, así que Oléééé…