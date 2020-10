Mes rosa: ¿Cómo cuidar la piel de pacientes con cáncer?

View this post on Instagram

La detección oportuna permite reducir su mortalidad entre 20 y 30%. Este mes forma parte de la ayuda a un paciente en tratamiento oncológico ya que cada vez que compres un producto Avène, parte de tu compra será destinada a acompañarlos en el cuidado de su piel. Conoce cómo en el link en bio. #AveneMexico #SkinAndCancer #MesRosa