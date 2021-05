Nails inspiration: Uñas de mariposa

La primavera es una de las estaciones que llena de color todos nuestros looks, y aunque nadie es indiferente a esta explosión de tonos, hay algunas amantes de la moda que desean llevar las buenas vibras que tiene esta temporada al máximo nivel e invierten en un nail art totalmente ganador.

Y es que el nail art es cada vez más elaborado y apegado a las fashion trends. Sin duda es un gran plus para cualquier look. Y para muestra, desde it girls como Chiara Ferragni hasta insiders como Sofia Johansson buscan lo más top en mani para combinar con sus looks.

En esta ocasión te presentamos un diseño que nos llena de fairy vibes y que te va a encantar, inspirado en la belleza de las mariposas, sus colores llamativos y sus movimientos, uno de los insectos más bellos de la naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Stefanie ☀️ (@polished_yogi)

Desde colores neutros como blanco y nude hasta vibrantes como azul y rojo, este diseño es perfecto para usarlo en todas tus uñas o sólo en las puntas (french tip). Pide a tu nail artist que dibuje cuidadosamente las alas y sus detalles sin olvidar utilizar un brillo secador para una larga duración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐌𝐢𝐥𝐭𝐨𝐧 𝐊𝐞𝐲𝐧𝐞𝐬 𝐍𝐚𝐢𝐥𝐬 (@thehotblend)

Lucirás muy trendy en esta temporada de primavera.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amy Le (@amyle.nails)

Así que inspírate, pon a prueba tu creatividad y ¡atrévete a lucir un mani de envidia!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝖀𝖒𝖆 𝕭𝖆́𝖗𝖇𝖆𝖗𝖆 (@umanailartist)