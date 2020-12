Olvídate de las arrugas y marcas de expresión sin cirugía

El paso de los años es inevitable. Seguramente te has dado cuenta que, año con año, aparecen líneas de expresión en nuestro rostro que no podemos ocultar, o al menos no de la forma más sencilla como quisiéramos.

Una de las alternativas por las que la mayoría apuesta son las cirugías estéticas. Sin embargo, además de ser dolorosas y requerir un proceso de recuperación lento, son costosas y no están al alcance de todos. Por fortuna, debes saber que existen productos que disminuyen las líneas de expresión sin esfuerzo, a un costo razonable y con una efectividad comprobada.

Growth Lab New York ha lanzado una novedosa línea de productos especializados para la piel y cabello de mujeres y hombres, cuyos beneficios están sorprendiendo a todos gracias a su tecnología molecular aplicada a la cosmética. Y es que en pocos días de uso notarás la diferencia y lucirás muchísimo más joven, radiante, y hasta podrás darte el lujo de mentir acerca de tu edad.

Uno de estos productos es la Crema Alisadora Efecto Inmediato con ácido hialurónico y argilominerales, una línea profesional que ha ganado premios internacionales por innovación cosmética, misma que ofrece productos sin parabenos, sulfatos o petrolatos, y libres de crueldad animal.

Pero, ¿cuáles son los beneficios de este producto?

Rellena y regenera el tejido de la dermis, revitaliza la actividad energética de las células, reconstruye la membrana, refuerza la unión intercelular, estimula el rejuvenecimiento y tiene un efecto lifting instantáneo. Esto quiere decir que suaviza las arrugas, líneas de expresión y bolsas, brindando una joven apariencia a la piel en cuestión de minutos. Además, en un periodo de ocho semanas logra disminuir la profundidad de las arrugas hasta en un 40%, aumenta la firmeza y elasticidad de la piel hasta un 55% e incrementa la hidratación hasta un 96%.

La Crema Alisadora Efectivo Inmediato de Growth Lab fue desarrollada a través de la tecnología exclusiva de Nanovetores, que permite la estabilización de componentes sensibles y complejos de formularse en su forma libre, garantizando excelentes resultados.

Por sus características naturales y por la inexistente agresión química a la piel, puede utilizarse diariamente, proporcionando una disminución en la profundidad de las arrugas y líneas de expresión desde su aplicación. Está compuesta por ácido hialurónico nanoencapsulado y argilominerales (silicato de aluminio y magnesio, zeolita y caolín), que actúan de dos formas distintas y sinérgicas.

La primera acción, también llamada efecto tensor inmediato, se produce 90 segundos tras la aplicación; tal acción ocurre debido a la presencia de los argilominerales silicato de aluminio y magnesio (responsables del efecto tensor), zeolita (que promueve un efecto mate en la piel) y el caolín (con acción antioxidante y ajusta la coloración del producto).

La segunda acción, llamada efecto de largo plazo, se produce debido a la presencia de componentes activos como el ácido hialurónico, que es un polímero lineal y natural que presenta efecto anti-oxidante, funcionando como agente secuestrante de radicales libres, lo que aumenta la protección de la piel en relación con la radiación UV, y contribuye para aumentar la capacidad de reparación del tejido. Así, con estos elementos el sistema anti-edad de Growth Lab es el resultado de la combinación de alta tecnología con materias primas naturales, logrando resultados superiores.

Lo mejor es que este sistema anti-edad no es un “producto milagro”; fue probado clínicamente para evaluar su eficacia en la reducción de arrugas y líneas de expresión. Además se realizaron estudios para evaluar el potencial de irritabilidad y sensibilización dérmica acumulada, demostrando que el producto promovió la atenuación inmediata de las arrugas y líneas de expresión con efecto de hasta 6 horas. Por si fuera poco, su uso continuo actuó de manera eficaz en la reducción de las mismas a largo plazo.

Si deseas más información sobre el sistema anti-edad de Growth Lab, entra a su sitio web o sus redes sociales. Los encuentras en Instagram, Facebook y Pinterest. ¡Entra ahora mismo a su sitio web, realiza una compra ingresando el código ESTILODF y obtendrás un 20% de descuento!

**** TRIVIA ESTILODF / GROWTH LAB ****

Y como queremos que compruebes los beneficios del sistema anti-edad de Growth Lab New York, EstiloDF te regala uno de los kits con sus productos que nos mandaron para ti. ¡Tenemos uno para hombre y otro para mujer!

Para participar sólo tienes que mandarnos un correo a

admin@estilodf.tv con las capturas de pantalla que comprueben que ya sigues las redes sociales de Renabelle Cosmetics y así ya estarás participando. ¡Mucha suerte!