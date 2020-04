Pinta de colores las puntas de tu melena

Dale un giro a tu rutina y a tu look de cuarentena y pinta las puntas de tu cabello mientras estás en casa; lo anterior lo puedes hacer con productos especiales para teñir el pelo de manera temporal. Existen desde cremas, sprays o tintes temporales en cera o polvo.

En internet puedes encontrar muchas opciones, y la mejor parte es que te las envían hasta tu domicilio, por lo que no tendrás que preocuparte por salir. Puedes pintarte el pelo del color que más te guste, en este tiempo vamos a olvidar si va con tu tono de piel o no, la idea es que te diviertas llenando tu cabellera de los colores que jamás imaginaste llevar, es por eso que la mejor opción para cambiar de look sin morir en el intento es pintando únicamente las puntas.

Sigue estos pasos para que coloques de manera correcta el producto para teñir:

1. Aplica el producto con el cabello limpio y seco.

2. Separa con pasadores o ligas tu cabello; lo más recomendable es dividir tu melena en 4 chongos y dejar las puntas fuera de la liga de pelo.

3. Prepara tu tinte como lo indica el instructivo del producto.

4. Pinta y deja reposar de 20 a 40 minutos.

5. Lava tu cabellera y ¡listo!, péinala como más te guste para lucir tu nuevo look.