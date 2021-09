La manera correcta de usar protector solar, incluso en días nublados

Si quieres mantener tu piel joven y bella por mucho tiempo, entonces esta nota es para ti. Y tranquila, porque no necesitas una larga rutina de belleza para conseguirlo si pones atención en las reglas de oro: dormir bien, llevar una buena alimentación y ¡usar protector solar!

El protector solar es el producto estrella que debe de estar en tu cosmetiquera y en tu bolsa de mano sin importar el lugar al que vayas. ¿Por qué? En todos lados, incluso en los días nublados, los rayos UV y UVA están presentes y pueden acelerar el proceso de envejecimiento y causar quemaduras en tu piel.

Si tu excusa para no usar protector es que te encuentras en interiores y no saldrás a “exponerte” a los rayos del sol, tenemos que revelarte en este momento que la luz azul de las pantallas, de la computadora, celular, televisión, etc, también envejece tu piel.

Mantener una piel sana es sinónimo de belleza, y por eso, el protector solar es imprescindible, ya que nuestra piel necesita protegerse todos los días, aunque no esté expuesta al sol, sea un día nublado -recuerda que las nubes ayudan a que los rayos reboten y se cree el efecto lupa-, o te mantengas en casa la mayor parte del día -además de la luz azul de las pantallas, la luz que entra por la ventana también afecta tu piel.

¿Cómo usar protector solar correctamente?

Todos los días debes aplicar tu protector solar tanto en el rostro, como en el cuerpo y prestar especial atención a los labios.

En el rostro el protector solar se utiliza al final de la rutina de belleza, es decir, cuando terminas de usar todos los cosméticos que ayudan a tu piel, como el sérum, primer, hidratante, contorno de ojos, aceites y tónicos. Y antes de la rutina de maquillaje.

Nuestros favoritos son los protectores de spray para el cuerpo y los de crema para el rostro. Hoy en día hay para todo tipo de piel y necesidades, como la nueva línea Beautycare de Hawaiian Tropic avalada por estudios dermatológicos. Este nuevo lanzamiento se divide en tres líneas: Sensitive, Antioxidant y Matte.

Puedes elegir la que mejor se adapte a tu piel o utilizar indistintamente las tres de acuerdo con la ocasión. Por ejemplo, nuestra línea favorita para el día a día es Sensitive, pues es la que mayor SPF tiene, 50+; es súper ligera y versátil, pues nos sirve tanto para usarla en la ciudad como en la playa; y su fórmula es perfecta para todo tipo de piel.

Por otro lado, si tenemos un evento formal optamos por la línea Matte para evitar brillos innecesarios gracias a su minerales, y su textura también es súper ligera. Mientras que la línea Antioxidante es perfecta para usarla de noche y ayuda a alentar el paso del tiempo en tu rostro. Todos los productos son cruelty free y amigables con el medio ambiente, tanto en casa como en la playa, así que no te preocupes por meterte a nada al mar después de aplicar alguno de estos protectores solares. .

¿Cuándo lo usamos?

Como mencionamos, todos los días debes aplicarlo, y no sólo una, sino varias veces al día. De preferencia cada 2 horas si estás muy expuesta al sol, o cada 4 horas si te mantienes en interiores

Debido a la reaplicación es que nosotros buscamos texturas ligeras, pues lo que menos quieres durante el día es traer la cara embetunada y con plastas de producto. Mucho menos con el cubrebocas.

Recuerda cubrir cada rincón de tu rostro y extenderlo también por el cuello. Así te mantendrás protegida del sol y alentarás el proceso de envejecimiento en tu piel derivada de los daños causados por el sol.

Así que ya sabes, este otoño-invierno el protector solar es un indispensable que no puedes dejar de usar.