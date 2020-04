Remedios para ocultar las canas en la cuarentena

¿Cuarentena y con canas? No importa la edad que tengas, las canas no definen ni la juventud ni la vejez, ya que éstas salen del cuero cabelludo por cuestiones genéticas, estrés, ¡y claro!, también con el transcurso de los años, pero son varios factores. Muchos y muchas ven las canas como algo negativo, pero hoy en día éstas las puedes abrazar y llevarlas a tu look con estilo.

Si dejas crecer la raíz esta cuarentena no quiere decir que te has descuidado, al contrario, es súper recomendable que le des un respiro a tus canas de vez en cuando. Aún así existen remedios para que evitar que sigan saliendo canas con locura y para ocultarlas con productos naturales.

Para las que tienen muchas canas y durante el tiempo que dure la cuarentena quieran ocultarlas, basta usar tintes temporales o algún shampoo especial para matizarlas.

Remedios para disminuir el color blanco de las canas:

Mascarilla de cebolla con romero

Mezcla en la licuadora pequeños trozos de cebolla morada e infusión de romero. Coloca la pasta en tu cuero cabelludo a puntas y deja reposar 45 minutos dos veces a la semana.

Henna natural para el pelo

Mezcla aceite de ricino orgánico y limón hasta que te quede una textura espumosa. Agrega la henna del tono de la base de tu cabello. Coloca la pasta en el cuero cabelludo, masajea y déjala actuar por una hora.

Tintes temporales

Otra opción es buscar tintes naturales para pintar tu pelo del tono que quieras; éstos duran aproximadamente de 8 a 15 días.

Mascarilla de aceite de ArgÁn

Además de que hidratarás tu melena, esta mascarilla reduce el crecimiento de las canas. Coloca el aceite en el pelo y déjalo actuar por 20 minutos con una toalla caliente o un gorro térmico.

Recuerda que no se te quitarán las canas de un día para otro, sin embargo, el pigmento blanco reducirá con el transcurso de las semanas y estarás hidratando tu cuero cabelludo de una manera natural.