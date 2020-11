Splaq Spa Nails, el spa to go para consentirnos desde cualquier lugar 💅🏼

1. Escoge el servicio, lugar y fecha.

2. Agenda tu cita descargando la app o puede ser por WhatsApp, teléfono o en línea.

3. ¡Déjate consentir de la manera más cómoda!

En Splaq Spa to go ofrecen manicure, pedicure, peinados, maquillaje, depilación, faciales y masajes.

¿Cómo comenzaron?

Siendo amigas desde primaria y con 4 años de experiencia en el mercado, Vivi Cervantes y Tamara Franco son dos emprendedoras que lanzaron su app el mes pasado con el modelo de negocio: spa to go. Comenzaron con un salón de belleza, pero siempre con la visión de que fuera también a domicilio, ya que se dieron cuenta de que en una ciudad como la CDMX era muy difícil para las mujeres trasladarse al lugar en un día tan ajetreado, por lo que fue así como nació Splaq Spa to go.

Buscaban ser la app de spa a domicilio más reconocida de México, abarcando la Ciudad de México, pero implementando también diversas franquicias a lo largo de la República Mexicana con el objetivo de que las personas tengan acceso a un servicio de calidad desde la comodidad de su casa, oficina u hotel.

En Splaq trabajan con esmaltes tradicionales, Gel like (dura un poco más que el tradicional, pero no es tan fuerte como el gel) y Gel (21 días), los cuales se adaptan al estilo de vida, personalidad y edad de cada clienta.

Tendencias en Splaq Spa

Las tendencias en uñas ya no están tan marcadas como hace algunos años, ya que tenemos la ventaja de que actualmente podemos usar uñas más clásicas o vanguardistas según nuestro estilo.

– Los tonos negro y blanco. Colores tradicionales que le dan un statement a tu estilo.

-Las uñas picudas. Si te gusta este estilo y trabajas mucho con la computadora o el celular, te recomendamos que las pidas más cortitas, porque pueden ser un poco incómodas para trabajar.

– Diseño distinto en cada uña. Este estilo es muy divertido, juvenil.

– Manicure francés y los tonos nude. Los clásicos que jamás dejarán de estar en tendencia; en Splaq Spa cuentan con 4 tonos nude para ofrecerte el que mejor le quede a tu tono de piel.

¿Qué esperas? Para agendar tu cita visita su página oficial o descarga la app: IOS o Android haciendo click.