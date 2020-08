¿Quién no desea tener una cabellera de ensueño?, ¡todas! Y es que no es mentira que el cabello es algo muy importante para la mayoría ya que éste nos ayuda a tener el look y la presentación que queremos, sin importar el color, largo o textura por lo que es muy importante mantenerlo sano.

Para lograrlo siempre buscamos los mejores tratamientos y shampoos pero, ¿alguna vez lo has exfoliado?, sí exfoliado ya que al igual que la piel del rostro es mega importante limpiar nuestro cuero cabelludo para estimular el crecimiento y esto es muy fácil, por medio de un tratamiento “Hydracapilar” de PielClinic el cual consta de tres pasos muy importantes que es limpiar, exfoliar e hidratar.

El tratamiento es muy fácil de aplicar, indoloro y el cual se recomienda realizar una vez al mes ya que es un proceso de mantenimiento y se ajusta al cambio de piel que se cada 21 o 28 días.

Te colocan en una silla súper cómoda tipo de masaje pero, en la que estás sentada, de esta manera es más fácil comenzar el proceso para limpiar el área a trabajar, de una manera muy gentil aplican una solución desengrasante que también funciona como un antiséptico el cual ayuda a remover células muertas.

Después inicia una limpieza/exfoliación a través de una succión leve la cual va a levantar todos los residuos que obstruyen o complican el crecimiento sano del cabello, este paso es tan agradable que literal te quedas dormida, es como si te dieran un suave masaje. Para continuar te colocan una ampolleta anti caída con vitamina E, su función principal es la de fortalecer y para finalizar te colocan una luz fría roja de fotomodulación la cual a través de generación de calor ayuda a que las sustancias penetren de mejor manera, de hecho esta luz es la que se utiliza para tratamientos faciales ya que no es agresiva.

El producto dura hasta 8 horas por lo que se recomienda ya no colocar algo o bañarse, hasta el día siguiente. El tratamiento se recomienda para personas en general y especialmente para aquellas que tengan problemas como caspa o también en conjunto con algún otro tratamiento. Es importante mencionar que te realizan un estudio digital del pelo y en función a los resultados se asignan los tratamientos, brindando un servicio de validación integral.

Esta es una nueva tecnología que ya por fin está en la CDMX y es exclusiva de nuestros amigos de PielClinic, el cual han traído para ayudarnos a mejorar la salud de nuestra piel cabelluda.