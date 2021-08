¡Tenemos los trucos más eficientes para lograr unas pestañas de impacto!

Es verdad que desde que se popularizó el uso de pestañas postizas es más rápido y fácil conseguir makeups de impacto. Sin embargo, de vez en cuando también está bien darles un descanso y lucir la mejor versión de nuestras propias pestañas.

Para lograrlo hemos recopilado los tips más recomendados por expertos en maquillaje, así poco a poco podrás incorporarlos en tu rutina de belleza y con la práctica te volverás tan experta en sacarle provecho a tus pestañas que las postizas quedarán guardadas la mayor parte del tiempo.

Lo que debes hacer para lucir unas pestañas de impacto

Enchina tus pestañas limpias y secas en tres movimientos: en la raíz, en el medio y en las puntas, así lograrás un mejor efecto curvo. Puedes optar por un rizador electrónico, que se calienta un poco antes de usar, para que el rizo dure más tiempo.

Usa un primer de pestañas con ingredientes naturales, así nutrirás tus pestañas y lucirán con más volumen. Además, el color del rímel se potencializará.

Aplica el rímel de la raíz a la punta con movimientos en zigzag para distribuir mejor el producto y evitar grumos. Este movimiento también permitirá que llegue bien a las puntas y alargue las pestañas.

Aplica algún suero o tratamiento para fortalecer y nutrir tus pestañas. Recuerda que debe estar indicado por algún dermatólogo para evitar reacciones indeseadas.

¡Ojo! Esto es algo que muchas de nosotras no hacemos, pero es indispensable que antes de usar un rímel o mascara de pestañas revises la fecha de caducidad. Es un producto que suele durar mucho, pero después del tiempo indicado en el empaque deberás de cambiarlo por uno nuevo.

Mantente bella y cuida del planeta al mismo tiempo. Opta por un rímel con sello cruelty-free. Estos productos además de asegurarte que no han sido probados en animales, cuentan con aprobación oftalmológica. Nuestro nuevo descubrimiento es la colección I LOVE EXTREME de essence, y nuestro favorito es el de empaque azul, que es a prueba de agua, pues es ideal para las personas que tienen pestañas de aguacero, ya que no baja las pestañas después de aplicarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por essence cosmetics Latam (@essence_cosmetics.latam)

Busca cepillos con formas definidas y acordes a la cualidad que más te interesa potencializar. Los cepillos en forma de cono/pino son los más comunes y sirven principalmente para darle volumen a las pestañas y que parezca que tienes más. Por otro lado, el cepillo uniforme de cerdas rectas y cortas se enfoca en alargar las pestañas. En la colección de essence que te contamos, el rímel negro y azul cuentan con cepillo de pino, mientras que el rosa tiene el cepillo recto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por essence cosmetics Latam (@essence_cosmetics.latam)

¡No hagas esto!

Nunca, nunca, nunca te duermas maquillada. Por las noches desmaquilla perfectamente tus ojos, utiliza productos hipoalergénicos específicos para remover maquillaje a prueba de agua, así será más sencillo remover cualquier producto que te hayas aplicado.

No metas y saques el cepillo repetidamente antes de aplicarte el producto, esto sólo hará que entre aire al empaque y el producto se seque más rápido. Tampoco lo calientes antes de aplicarlo, pues esto altera su fecha de caducidad.

Si tus pestañas se bajan después de aplicar el rímel, no vuelvas a rizar, pues les darás una peor apariencia y pueden quebrarse más fácilmente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lucy Hale (@lucyhale)

Tip: Si tienes pestañas de aguacero opta por un rímel a prueba de agua; si no te gusta usar estos productos o ya tienes uno que no es waterproof, entonces aplica el rímel de medios a puntas para restarle peso y que no se bajen.

¡Pestañas de impacto sí o sí!

Los ojos son el centro de atención del rostro, así que al poner atención en ellos para que luzcan hermosos aseguras más de la mitad del éxito de tu makeup.

Para que logres unas pestañas y mirada de impacto nosotros y essence te regalamos un kit con la nueva línea I LOVE EXTREME, una paleta de sombras, un lápiz semipermanente para cejas y una paleta de iluminadores. Lo único que tienes que hacer es seguir a essence_cosmetics.latam en Instagram, compartir esta nota en tu Facebook, etiquetar a dos amigas y mandarnos los screenshots a [email protected]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por essence cosmetics Latam (@essence_cosmetics.latam)

El concurso es válido sólo para la CDMX y Área Metropolitana, y finaliza el 9 de agosto a las 9:00 am. ¡Suerte!