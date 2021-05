Tenemos que hablar del nuevo e impactante look de Billie Eilish

La intérprete de Bad Guy ha causado furor al publicar una foto de su nuevo look que se ha hecho viral rápidamente. Parece que se avecinan muchos cambios y la cantante estadounidense ha empezado por su imagen, despidiéndose de su característica melena bicolor en negro y verde para pasar a ser team blonde.

Con un nuevo corte (flequillo abierto y puntas desmechadas), Billie se mostró además con nuevo tono: rubio platinado. “Pinch me” (“Pellizcame”), fue apenas su comentario, seguido luego por una cascada de reacciones como corazones, comentarios y likes.

Apenas un número: a menos de una hora de publicada, la foto ya superaba los cinco millones de likes. ¡Era de esperarse!

Lo que resta saber ahora es si su flamante blonda cabellera será un cambio de largo alcance o apenas un pequeño look para alguna de sus aventuras artísticas (y también fashionsitas).

Tras haber estrenado su documental, y su nueva colección de ropa, la cantante y entrepreneur está dándole forma a su esperadísimo nuevo disco, que llegará este año y buscará, claro, mantener (o superar incluso) el éxito arrollador del anterior, “When we all fall asleep, where do we go?”.

¿Te gustó este cambio de look? ¡Se ve espectacular y muuuuy hot!