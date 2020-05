Tiñe tu pelo con tintes temporales al estilo noventero

Sí, sí, te entendemos, ¡ya no sabes qué hacer con tu cabellera en plena cuarentena! Seguro ya te creció más el pelo, el fleco; si usabas un tinte o traías un efecto, ya no se nota o te hace falta matizarlo, pero ¡espera!, no caigas en el juego de la mente y sé paciente a que puedas volver a ver a tu estilista para que te arregle el desastre que el confinamiento está provocando en tu melena.

Aunque si de plano quieres verte diferente sin lastimar tu pelo, o simplemente para salir de la rutina y divertirte un poco, te recomendamos adquirir un tinte temporal o de fantasía, entre más extremo sea el cambio y el tono, mucho mejor, pues seguro te tomarás mil selfies que quedarán guardadas de por vida para que olvides este 2020.

En esta ocasión, conmemorando los 30 años del inicio de la década de los noventas, pinta tu cabello únicamente en mechones, pueden ser los clásicos «cuernitos», el fleco o si te quieres poner más creativa intenta teñirlo en algunas partes al estilo Dua Lipa.

Beige para las morenas

Bicolor para lOs AVOCADOS DE Billie Eilish

sIRENA

cruella de vil

¿Cuál sería tu look ideal?