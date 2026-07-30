Ben Affleck gana un millón de dólares en TV y sorprende con su decisión

Después de una noche llena de tensión, Ben Affleck logró ganar el premio máximo de ¿Quién quiere ser millonario? en la edición especial para celebridades del programa de ABC. El actor de Hollywood hizo equipo con Jamie Ding, reconocido campeón del concurso Jeopardy!, y juntos respondieron correctamente las 15 preguntas para llevarse un millón de dólares, dinero que será destinado a una causa benéfica.

El triunfo rápidamente se volvió viral por el dramático desenlace, ya que la última respuesta dependió de un arriesgado voto de confianza hacia el conductor Jimmy Kimmel, quien les dio una pista clave para resolver la pregunta definitiva.

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Ben Affleck conquista ¿Quién quiere ser millonario? y dona el premio

La participación de Ben Affleck tenía un objetivo claro desde el principio: recaudar fondos para la Eastern Congo Initiative, organización que cofundó en 2010 para apoyar proyectos comunitarios en la República Democrática del Congo.

El episodio retomó la competencia donde había quedado la semana anterior, con Affleck y Jamie Ding enfrentando únicamente las dos preguntas más difíciles del concurso.

La penúltima cuestionaba cuál acontecimiento ocurrió apenas semanas después de que The New York Times asegurara que tardaría entre uno y diez millones de años en suceder. La respuesta correcta fue el primer vuelo de los hermanos Wright.

Gracias al conocimiento de Ding y al uso estratégico del comodín 50:50, lograron avanzar hasta la pregunta del millón de dólares.

La pregunta que definió el millón de dólares

El último reto preguntaba cuál de varios nombres nunca había sido utilizado para los tradicionales pavos indultados por un presidente de Estados Unidos durante el Día de Acción de Gracias.

Las opciones eran:

Peanut Butter & Jelly

Tater & Tot

Mac & Cheese

Spaghetti & Meatball

Tras utilizar casi todos sus comodines, Affleck decidió recurrir a la ayuda de Jimmy Kimmel, quien admitió no estar completamente seguro, aunque se inclinó por Spaghetti & Meatball.

El actor decidió confiar en esa intuición y, segundos después, el programa confirmó que era la respuesta correcta. El estudio estalló en aplausos, confeti y abrazos mientras la pareja celebraba haber conseguido el premio máximo.

@abcnews Oscar winner Ben Affleck and Jeopardy champion Jamie Ding teamed up on "Who Wants to be a Millionaire?" and won big for Ben's non-profit the Eastern Congo Initiative. ♬ original sound – ABC News

Jamie Ding, el aliado clave de Ben Affleck

Gran parte del éxito se atribuyó a Jamie Ding, quien alcanzó reconocimiento en Estados Unidos por sus destacadas participaciones en Jeopardy!, donde construyó una de las mejores rachas recientes del programa.

Su experiencia resolviendo preguntas de cultura general fue determinante para administrar los comodines y responder las interrogantes más complicadas.

Durante la emisión, Jimmy Kimmel incluso bromeó al decir que Ding era «mucho más listo que Matt», en referencia a Matt Damon, quien un año antes también ganó el millón de dólares en el mismo concurso acompañado por Ken Jennings.

El millón de dólares no será para Ben Affleck

Aunque el actor consiguió el premio máximo, el dinero no llegará a su cuenta bancaria.

Los recursos serán entregados a la Eastern Congo Initiative, organización dedicada a respaldar proyectos relacionados con educación, salud, infraestructura y desarrollo económico en comunidades del este de la República Democrática del Congo, una región afectada durante décadas por conflictos armados.

Con esta victoria, Ben Affleck se suma al reducido grupo de celebridades que han logrado conquistar el millón de dólares en la nueva etapa de ¿Quién quiere ser millonario?