Blake Lively celebra su cumpleaños en Disney

La modelo y actriz Blake Lively elegió Disneyland para disfrutar del mejor cumpleaños de su vida.

Y es que si hay alguien que ama ir a Disney es definitivamente Blake Lively; la guapa actriz ha visitado muchas veces ‘el lugar más feliz del mundo’ en compañía de su esposo y de sus hermosos hijos, pero en esta ocasión fue distinto, ya que Blake se dio una escapada con su hermana Robyn Lively, quien también es actriz, para celebrar el prefestejo de su cumpleaños número 34, en el que seguramente será uno de sus viajes más inolvidables.

“Find me a happier place on earth to start my birthday celebrations early. I’ll wait…”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Blake Lively (@blakelively)

Y es que a sus casi 34 años la famosa actriz ha querido celebrar de la forma más especial y divertida; si bien en las fotos no se ven su esposo y sus hijos, se rumora que en un par de días llegarán a este destino para festejar a lo grande en familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Mientras la familia se une, Blake y su hermana han disfrutado como niñas este paseo por Disney tomándose fotos, comiendo delicioso y sobre todo pasando tiempo juntas; en repetidas ocasiones, Blake ha comentado lo importante que es su familia para ella, y este viaje es una excusa perfecta para convivir y pasar más tiempo con su hermana, a quien quiere mucho y considera una de sus mejores amigas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Robyn Lively (@robynlively)

Las hermanas Lively demuestran con estas fotografías que no hay edad para ser fan de este mágico lugar.