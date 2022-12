BLESS Hotel Ibiza, el lujo más hedonista

El restaurante de BLESS Hotel Ibiza, capitaneado por Paco Budía, bajo el sello de Martín Berasategui, es uno de los 23 nuevos restaurantes en lograr su primera Estrella este año.

El pasado miércoles 23 de noviembre tuvo lugar, en el Palacio de Congresos El Greco, la Gala de la Guía MICHELIN España & Portugal 2023, uno de los eventos más esperados por los profesionales y por los amantes de la alta gastronomía, en la que Etxeko Ibiza by Martín Berasategui, el restaurante de BLESS Hotel Ibiza, capitaneado por Paco Budía, se alzó con su primera Estrella MICHELIN.

Etxeko Ibiza, el signtaure restaurant del chef Martín Berasategui en la isla de Ibiza, se encuentra dentro de BLESS Hotel Ibiza, ubicado en Es Canar, una de las zonas más auténticas y carismáticas de la isla. Este establecimiento forma parte de BLESS Collection Hotels, la marca de lujo más joven del portfolio de Palladium Hotel Group, pioneros en el concepto de lujo hedonista, con un estilo cosmopolita que sorprende a sus huéspedes con experiencias personalizadas para disfrutar al máximo los placeres de la vida. Su concepto se caracteriza por el trato exquisito y exclusivo a cada huésped, así como por ofrecer una amplia diversidad de experiencias únicas, relacionadas con la música, la cultura, el arte, la moda y la gastronomía.

Etxeko Ibiza by Martín Berasategui, que este 2022 fue incluido en la Guía MICHELIN, es un proyecto que cuenta con el sello del chef español más laureado, tercero en el ranking mundial, Martín Berasategui, con 12 Estrellas MICHELIN.

Para Martín Berasategui, «los reconocimientos son la consecuencia de dejar la piel en esta bonita profesión, junto con mis equipos, que son los que me hacen grande. Todo el equipo de Etxeko Ibiza estamos felices y muy motivados para seguir trabajando día a día en la búsqueda de la excelencia y transportando felicidad a nuestros comensales”.

Berasategui capitanea el equipo liderado por su mano derecha en la isla, el talentoso chef cordobés Paco Budía, quien comenzó como stager en Lasarte con 19 años tras decidir cambiar la carrera empresarial por perseguir su sueño de ser cocinero. Budía estableció con Berasategui una relación tan buena que cuando el cocinero vasco inició conversaciones para un proyecto en Ibiza, lo escogió para llevar las riendas de los fogones de Etxeko Ibiza by Martín Berasategui.

“Lograr esta Estrella, además de una inmensa alegría para mí y todo el equipo de Etxeko Ibiza y BLESS Hotel Ibiza, es un reconocimiento al trabajo, la constancia, la disciplina y el esfuerzo. Tenemos la suerte de dedicarnos a lo que más felices nos hace, la gastronomía, y trabajamos con el objetivo de que cada cliente que entra por la puerta de Etxeko Ibiza viva una experiencia única”, explica el chef ejecutivo de Etxeko Ibiza by Martín Berasategui, Paco Budía. “Comencé a trabajar para Martín siendo muy joven y cada día que pasa sigo disfrutando de su genio en la cocina, pero también de su humildad y calidad humana. Siguiendo su ejemplo, no puedo sino reconocer que detrás de una Estrella MICHELIN hay un enorme trabajo y dedicación de un equipo de sala y de cocina que han puesto el corazón en estas tres temporadas. Les agradezco su pasión a todos y a cada uno de ellos, pero de forma especial a Héctor Suárez, Maitre de Exteko Ibiza y mi mano derecha en este proyecto. Seguiremos trabajando con el mismo esfuerzo e ilusión, ahora con la vista puesta en la temporada 2023”, agrega Budía.

Etxeko Ibiza by Martín Berasategui, que arrancó la temporada de su consolidación este 2022 obteniendo su primer Sol Repsol, propone creaciones que fusionan los productos más sublimes del Cantábrico y del Mediterráneo para que el cliente pueda experimentar los sabores de la isla, sin perder la esencia de la cocina de Martín Berasategui.

El menú degustación está dividido en 11 pases y compuesto por alguno de los clásicos de Berasategui que le han reportado fama mundial como la “Tortilla líquida de jamón”, “El campo y el mar en armonía” y “la ensalada Lasarte”, combinados con nuevas y originales propuestas como la “Tosta crujiente de algarroba con sardina ahumada, pimiento de piquillo asado y mousse de aguacate” y “La Dehesa”, lámina de presa ibérica ahumada, ligeros toques de tarama de ostras y helado de sisho verde.

Platos muy visuales, muchos de los cuales se finalizan en la propia mesa frente al comensal para hacerle partícipe de la experiencia gastronómica y que se sienta como en casa, haciendo honor a su nombre, que en euskera significa “de casa”. Creaciones elaboradas con cuidado por el equipo de cocina de BLESS Hotel Ibiza, como la deliciosa selección de mantequillas, cuya preparación conlleva más de una semana de trabajo y que combinan a la perfección con los panes caseros.

Esta temporada han incorporado a la carta, además, novedades como las manitas de cerdo ibicenco o el calamar de la isla, del que en cocina se aprovecha cada una de sus partes, tanto en el tartar como en el caldo, en línea con la cocina de aprovechamiento y la relevancia del uso del producto km0.

Finalmente, José Manuel Molina, General Manager de BLESS Hotel Ibiza, explica: “Este galardón significa el reconocimiento de tres años de trabajo, pasión y método. Desde que BLESS Hotel Ibiza decidió ir de la mano con Martín Berasategui, a través de Paco Budía, empezamos un proyecto en el que las personas involucradas hemos forjado nuestra fórmula del éxito. Nos hemos basado en la confianza, la pasión por la gastronomía y las personas. No ha sido un proceso sencillo, hemos afrontado una pandemia, lo que frenó la consecución de objetivos que aspirábamos a lograr más rápido. Sin embargo, hemos continuado trabajando para demostrar que la confianza y la paciencia son ingredientes básicos de esa receta. Un orgullo desde Palladium Hotel Group y BLESS Hotel Ibiza poder sumar una estrella más al firmamento gastronómico en la isla de Ibiza. Mi agradecimiento a todo el equipo de Etxeko Ibiza by Martín Berasategui y BLESS Hotel Ibiza, que forman parte de este viaje que no hemos hecho más que comenzar”.

