Britney Spears es golpeada por un guardia de seguridad

Así como nosotros moriríamos si nos encontramos a nuestro artista favorito y seguramente intentaríamos conseguir una foto o un saludo, Britney Spears intentó acercarse a Victor Wembanyama, una estrella del basquetbol, pero no recibió una respuesta favorable. Desafortunadamente la “Princesa del pop” fue golpeada por el guardia de seguridad del basquetbolista.

El suceso ocurrió en Las Vegas, ciudad en la que Britney Spears y Wembanyama se encontraban por razones diferentes. La cantante relata que al salir del hotel en donde se encontraba hospedada, reconoció al jugador de los Spurs en el lobby. En ese momento no quiso acercarse, pues no quería incomodarlo. Pero el destino parecía querer que se cruzaran.

Esa misma noche, mientras la cantante se encontraba cenando con su esposo, Sam Asghari, y otros acompañantes, Britney volvió a ver al basquetbolista y decidió que quizá era momento de acercarse para felicitarlo por sus logros. Sin embargo, la reacción por parte del equipo de seguridad de Wembanyama no fue para nada amistosa.

En los videos que circulan en redes sociales se puede apreciar cómo Britney se acerca a Victor por detrás y lo intenta tocar en la espalda para llamar su atención. Casi en ese mismo instante que ella estira la mano, Damien Smith, el jefe de seguridad del equipo, intercepta la acción con un movimiento de brazo hacia atrás que provoca que Britney Spears reciba un golpe en la cara.

La toma del video no permite apreciar si fue el brazo de Smith o el brazo de la propia cantante lo que la golpeó, no obstante, sí se aprecia el impacto que recibe Britney, que hasta hace que se detenga por unos segundos.

🚨VIDEO OF BRITNEY/WEMBY INCIDENT SHOWS SHE DIDN’T GRAB HIM🚨 Full video here: https://t.co/nSXYAE6jhu pic.twitter.com/uMBqtLKJGN

Ante lo sucedido, la cantante de “Womanizer” decidió levantar una demanda por agresión y acudir a su Instagram para hablar al respecto. No sólo contó su versión de los hechos, sino que además expresó su opinión sobre este tipo de acciones cometidas por personal de seguridad.

Por su parte, Victor Wembanyama contó la manera en la que él vivió el suceso agregando que no pudo ver mucho porque realmente ni siquiera se detuvo. Antes de salir hacia el restaurante su equipo de seguridad le había indicado que no se detuviera por ningún motivo porque eso podía ocasionar un tumulto.

Así que en el momento del incidente el continuó su camino hacia el restaurante apenas girando la cabeza. El basquetbolista de 19 años comenta que lo único que sintió fue que alguien lo agarraba por detrás y que su guardaespaldas se interpuso.

Victor Wembanyama addresses reports that Spurs security allegedly struck Britney Spears when she approached him Wednesday at a Las Vegas restaurant

(via @CassidyHubbarth)pic.twitter.com/YJ1gP9nXEd

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 6, 2023