Britney Spears rompe el silencio y habla sobre su separación

El pasado miércoles se filtró la noticia de la separación de Britney Spears con su ahora ex esposo Sam Asghari, con quien apenas contrajo nupcias en junio del año pasado, pero con quien llevaba una relación sentimental de 6 años.

El actor y bailarín confirmó la noticia un día después a través de sus redes sociales “Después de 6 años de amor y compromiso mutuo, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Mantendremos el amor y el respeto que tenemos el uno por el otro y le deseo lo mejor siempre. La mierda sucede”, escribió.

A raíz de eso, varias versiones sobre supuestos abusos por parte de ambos salieron a la luz. En un principio se habló de que el modelo exigía renegociar los acuerdos nupciales para exigir una manutención conyugal, además de reservarse el derecho de modificar algunas peticiones sobre sus propiedades y asuntos en común.

Medios estadounidenses reportaron que fue él quien solicitó el divorcio ante un tribunal en Los Ángeles por una supuesta infidelidad por parte de la cantante.

Ante los rumores en su contra, la representante de Sam salió a dar un comunicado. «Hay muchas afirmaciones de que Sam está desafiando el acuerdo prenupcial y amenazando con explotar a su exesposa con videos. Sin embargo, todas estas afirmaciones son falsas, ya que nunca se ha dirigido ninguna intención negativa hacia ella y nunca lo será. Sam siempre la ha apoyado y siempre la apoyará”, dio a conocer a través de Entertainment Tonight.

¡Britney rompe el silencio!

Este fin de semana la cantante rompió el silencio al respecto. «Todos lo saben, Hesam y yo ya no estamos juntos… 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco en shock», así comienza el mensaje de Britney a través de su cuenta de Instagram.

«No estoy aquí para explicar por qué pasó, porque honestamente no es asunto de nadie!!! Pero no podía soportar más el dolor honestamente!!», mencionó en el texto que acompaña un video de ella bailando y mostrándose energética.

Como es lo normal en sus publicaciones, la cantante de 41 años se mostró sincera, triste, irónica y a veces dura al hablar del tema, en un texto largo en el que comparte varias ideas revueltas.

«De algún modo telepático he estado recibiendo muchos mensajes de amigos que me derriten el corazón, y les agradezco!!!», expresó para agradecer el apoyo que ha tenido en este momento de separación de quien estuvo a su lado durante la batalla legal contra su familia por su libertad.

«Se supone que debes de ser amado incondicionalmente… «, expresa Britney

«Me he hecho la fuerte por mucho tiempo, y mi Instagram podría parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos sabemos eso!!! Me gustaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo realmente me siento, pero por alguna razón siempre tuve que esconder mis debilidades!!!», confesó la cantante, quien está a punto de lanzar a la luz su biografía.

«Si no hubiera sido el soldado fuerte de mi papá me habrían mandado a lugares lejos para ser compuesta por los doctores!!! Pero ahí es en donde más necesitaba una familia!!», añadió tratando de explicar la razón por la que siempre se muestra feliz en redes sociales y ante las cámaras.

«Se supone que debes de ser amado incondicionalmente… no bajo condiciones!!!! Así que seré tan fuerte como pueda y daré lo mejor de mí!!! Y realmente estoy jodidamente bien. Como sea, tengan un buen día y no olviden sonreír!!!», termina el mensaje.

Aunque aún no sabemos la razón por la que la pareja decidió separarse, los rumores de una posible infidelidad por parte de la cantante se han acrecentado, así como la versión de que Sam no pudo soportar la obsesión de Britney por los cuchillos en toda la casa para defenderse.

De momento sólo sabemos que la causa ante el tribunal fue «diferencias irreconciliables» y que figuras reconocidas como Paris Hilton, Madonna, Pink y hasta la actriz Octavia Spencer se han posicionado públicamente a favor de Britney.