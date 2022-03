Britney Spears disfruta sus vacaciones completamente al natural

Britney disfruta felizmente de su libertad, y es que la cantante constantemente realiza publicaciones en las que lo manifiesta con algunas acciones como la de mostrarse como Dios la trajo al mundo. Ups, she did it again!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Britney Spears (@britneyspears)

Britney disfruta de unas vacaciones en la playa y compartió a través de su cuenta de Instagram unas fotografías en la que posa totalmente desnuda, sin complejos y notablemente feliz de hacerlo, empoderándose y mostrando a una Britney más segura.

La cantante que anteriormente ha compartido fotografías en topless ha declarado que está en desacuerdo con la percepción distorsionada de una persona para sentirse sexy, y el quitarse una capa de ropa la hace sentirse naturalmente mejor, más allá de sentirse sexy, expresando la reconciliación con su aspecto físico tras haber sido duramente criticada durante mucho tiempo por dejar de ser la Britney escultural de los 90’s.

Britney se expone ante el mundo de esta manera como símbolo de verse más ligera y más libre, al estilo ‘free Britney’, como sus seguidores se lo expresan a través de comentarios, y nos da unas valientes lecciones de ‘body positive’ en su nueva versión de armonizarse en mente y cuerpo, pese a lo que puedan decir los demás.